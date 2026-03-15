Ausbildungs-Turbo für den Notarzt-Ersatz gezündet

Einzige Organisation in ganz Österreich

„Diese geblockte Form bieten wir erstmals und derzeit als einzige Organisation in ganz Österreich an“, zeigt sich auch der Leiter der Rettungsschule Niederösterreich, Harald Radschopf, stolz. Dort wird die intensive Ausbildung angeboten. Sanitäter würden damit realistisch in sechs Monaten zum Notfallsanitäter mit Venenzugang und Infusion weiter geschult werden können, betont man beim Samariterbund.