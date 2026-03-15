Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Samariter machen´s vor

Ausbildungs-Turbo für den Notarzt-Ersatz gezündet

Niederösterreich
15.03.2026 11:00
Hannes Sauer, Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, freut sich über die kompakte neue ...
Hannes Sauer, Präsident des Samariterbundes Niederösterreich, freut sich über die kompakte neue Ausbildung zur Höherqualifizierung von Sanitätern.(Bild: Krone KREATIV/Samariterbund Niederösterreich)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Nur 21 von 32 Notarztstützpunkten werden in NÖ ab April 2027 übrig bleiben, beschloss die Landespolitik. Als Ersatz für die elf eingesparten Mediziner sollen besser ausgebildete Sanitäter an 86 Standorten kommen. Die Samariter bieten nun österreichweit einzigartig eine kompakte Ausbildung, die weniger als ein Viertel der Zeit benötigt.

0 Kommentare

Die Pläne des NÖ Gesundheitspaktes sind klar und von der Politik beschlossen. Elf der landesweit 32 Notarzt-Stützpunkte sollen, wie berichtet, gestrichen werden. Als „Ersatz“ sind 86 Standorte mit besser ausgebildeten Sanitätern – Fachbegriff: Notfallsanitäter Venenzugang und Infusion (NKV) – vorgesehen.

Lesen Sie auch:
Notärzte meldeten sich bei der „Krone“ und brüskieren sich über Aussagen des Notruf-NÖ-Chefs.
Notärzte wehren sich:
„Landesregierung soll gefälligst Wahrheit sagen!“
14.09.2025
Umbau Gesundheitswesen
Notärzte nur als Spezialisten für seltene Einsätze
05.09.2025
Kampf um Stützpunkte
„Knallharter Sparkurs ohne Ersatz für Notärzte!“
01.09.2025

Kampf gegen die Zeit
Das Vorhaben, diese Einsatzkräfte rechtzeitig auszubilden, sei „sehr ambitioniert“, sagen Kritiker. Denn „normale“ Sanitäter brauchen in der Praxis zwei bis drei Jahre, bis sie die Ausbildung zum NKV abschließen können, wird dabei angemerkt.

Im Kampf gegen die Zeit habe man bereits seit Längerem begonnen, die Ausbildung zu optimieren und zu verbessern, kündigt Samariterbund-NÖ-Präsident Hannes Sauer nun eine, neue, bundesweit einzigartige Möglichkeit an, dass Sanitäter in nur sechs Monaten zum Notfallsanitäter mit Venenpunktion ausgebildet werden.

Einzige Organisation in ganz Österreich
„Diese geblockte Form bieten wir erstmals und derzeit als einzige Organisation in ganz Österreich an“, zeigt sich auch der Leiter der Rettungsschule Niederösterreich, Harald Radschopf, stolz. Dort wird die intensive Ausbildung angeboten. Sanitäter würden damit realistisch in sechs Monaten zum Notfallsanitäter mit Venenzugang und Infusion weiter geschult werden können, betont man beim Samariterbund.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
15.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
227.292 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
205.350 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
172.991 mal gelesen
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1493 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
1378 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1016 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf