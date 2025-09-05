Notärzte nur als Spezialisten für seltene Einsätze

Grobe Versäumnisse bei Ausbildung

Er räumt aber auch ein, dass es Niederösterreich derzeit nicht schaffe, die nötige Anzahl an Notärzten auszubilden: „Da müssen wir uns noch ordentlich anstrengen!“ Die Zeit, bis der Notarzt beim Patienten eintrifft, spiele laut Fohringer übrigens nur in ganz seltenen Fälle eine Rolle. Beim Schlaganfall werde gar kein Notarzt mehr alarmiert. „Und auch beim Herzinfarkt zählt nur die Zeit, um in die Spezialabteilung des Spitals zu kommen. Da kann der Notarzt vor Ort gar nichts anders tun, als der Sanitäter auch.“ Bei Unfällen mit Todesfolge hätte häufig auch ein Notarzt, der in fünf Minuten vor Ort sei, keine Chance, so der Notruf-Chef.