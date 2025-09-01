„Knallharter Sparkurs ohne Ersatz für Notärzte!“

Notärzte sollen bis April 2027 wegkommen

Laut Landesregierung sind die Weichen bereits in Abstimmung mit Rettungsorganisationen gestellt. „Es sollte möglich sein, bis April 2027 überall dort besser ausgebildete Notfallsanitäter einzusetzen, wo sie benötigt werden“, heißt es aus dem Büro der zuständigen Landesrätin Eva Prischl. Sie müsse den beschlossenen Gesundheitspakt mit Streichung der elf Notarztstellen auch so umsetzen. Dabei spricht man dort aber von Sanitätern, die Venen punktieren dürfen und nicht von der schon lange geforderten akademischen Ausbildung.