„Landesregierung soll gefälligst Wahrheit sagen!“

Massive Verschlechterung, Ehrlichkeit eingefordert

Sie ortet „Hetze“ gegenüber den Kollegen, die das Notarztsystem bisher tragen. Sie verstehe, dass man sparen müsse, aber: „Die Schließung von Notarztstützpunkten ist eindeutig eine massive Verschlechterung des Gesundheitssystems. Wenn die Landesregierung das so umsetzen will, weil kein Geld mehr da ist, dann soll sie so ehrlich sein und das auch sagen“, ärgert sie sich über „Schönfärberei“, die man beim Gesundheitspakt betreibe.