Großes Kino in Klagenfurt: Krimi mit vielen Stars

Produzent Helmut Grasser kommt wieder zurück nach Klagenfurt. Schon 1993 hat er einen Wahlfilm über Jörg Haider gedreht, gewann damit den Prix Europa für den besten Fernsehfilm des Jahres. Auch das „Finstere Tal“ und die vielen Steirerkrimis werden von Allegro produziert. „Schön ist es wieder daheim zu sein, wir planen auch eine Doku über den Wörthersee“, sagt Grasser.