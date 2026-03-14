Großes Kino in Klagenfurt: Krimi mit vielen Stars

Ein Serienmörder treibt am Wörthersee sein Unwesen, Klagenfurt wird endlich wieder Filmstadt. „Allegro“-Produzent Helmut Grasser dreht in seiner Heimatstadt den Kinofilm „Pirker“, die Hauptrollen sind mit Simon Schwarz, Robert Stadlober und Julia Koschitz prominent besetzt.
Allegro-Produzent Helmut Grasser dreht in seiner Heimatstadt den Kinofilm „Pirker“. Die Hauptrollen sind mit Simon Schwarz, Robert Stadlober und Julia Koschitz prominent besetzt. 17 Tage lang ist Klagenfurt die Filmkulisse für den Kriminalfilm.
Es wurde auf besondere Drehorte gesetzt. So wurde bereits in Maria Wörth, der KAC-Halle, Ebenthal und dem Hypo-Center gedreht. Auch das Bleistätter Moor begeisterte mit der faszinierenden Tier- und Pflanzenwelt die Filmcrew. Am Montag kommt auch der Benediktinermarkt dran.
Serienmörder treibt sein Unwesen
Kurz zur Handlung: Es geht um den Kriminalpolizisten Valentin „Volte“ Pirker, der von Wien in seine Heimat Kärnten zurückkehrt und gleich am ersten Tag bei einer Brücke am Lendkanal die Leiche eines Pfarrers entdeckt. Keiner will dem Alkoholiker glauben, nur eine Kollegin ermittelt mit ihm. Bald wird klar: Ein Serienmörder treibt am Wörthersee sein Unwesen.
Der Mörder wird von Robert Stadlober gespielt. „Der Charakter, den ich spiele, ist ein Einzelgänger. Er geht zu einem Lebensberater, der ihm den Rat gibt, sein Karma selbst in die Hand zu nehmen. Darum beseitigt er alle, die ihm im Weg gestanden sind, wie etwa einen Lehrer, der ihn missbraucht hat.“
Theatercafe als Lieblingslokal
Stadlober wurde 1982 in Friesach geboren, und ist daher immer wieder gerne in Kärnten. „Ich hab mir in Ossiach ein Klapprad gekauft, mit dem ich zum Wörthersee fuhr. Mein Lieblingslokal ist übrigens das Theatercafe in Klagenfurt.“
Pirker wird von Schwarz gespielt, der schon vor 35 Jahren in Klagenfurt auftrat. „Jetzt lerne ich das schöne Bundesland wieder kennen. Ich bin auch Kabarettist. Ich stehe auf Renaturierung, darum hat es mir am Ossiacher See gut gefallen.“
Österreichische Filme erobern das Kino
Im Vorjahr waren österreichische Filme die Kino-Highlights des Jahres. Stadlober: „Auch heuer geht’s so weiter. Ich spiele bei ,Vier minus drei’ mit, wir haben auf der Berlinale den Publikumspreis gewonnen. Vor zwei Tagen war Premiere im Volkskino Klagenfurt, das bald von Robert Schabus übernommen wird. Der Film war ausverkauft. Alle gehen wieder ins Kino.“
Auch Simon Schwarz findet die rot-weiß-roten Kinoerfolge super. „Man redet zu 90 Prozent mit Leuten, die einem fremd sind. Das tut sozial gut. Familien investieren in Kinobesuche!“
Auch Doku über Wörthersee geplant
Auch Bürgermeister Christian Scheider kam zum Drehstart. „Wir haben viele schöne und interessante Orte, die man auf einer großen Leinwand zeigen kann. Ich freu mich schon, „Pirker´im Kino zu sehen“, sagte Scheider.
Produzent Helmut Grasser kommt wieder zurück nach Klagenfurt. Schon 1993 hat er einen Wahlfilm über Jörg Haider gedreht, gewann damit den Prix Europa für den besten Fernsehfilm des Jahres. Auch das „Finstere Tal“ und die vielen Steirerkrimis werden von Allegro produziert. „Schön ist es wieder daheim zu sein, wir planen auch eine Doku über den Wörthersee“, sagt Grasser.
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