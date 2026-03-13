Packender Zieleinlauf bei der Feuerwehr-Challenge

Der erste von drei Wochen-Wettläufen um Klicks ist vorbei: Bis Freitagmittag konnte man für das beste von 24 Videos abstimmen. Die Feuerwehr mit den meisten Klicks pro Woche gewinnt so ein 10.000 Euro-Festpaket von „Krone“ und ORF NÖ. Wegen der vielen Einsendungen läuft die Aktion drei Wochen lang – mit je einem Wochensieger und gleichem Preis. Der Sieger wird morgen, ab Samstag, um fünf Uhr früh in der Kronen Zeitung und auf krone.at/Feuerwehren sowie auf Radio NÖ und noe.orf.at/Feuerwehr vorgestellt. Die nächsten 24 Feuerwehren, die für ihre Videos jeden Klick im Kampf um das Feuerwehr-Festpaket ab Montagfrüh, 16. März, benötigen, werden am Sonntag vorgestellt.