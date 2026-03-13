Vorteilswelt
1. Abstimmung vorbei

Packender Zieleinlauf bei der Feuerwehr-Challenge

Niederösterreich
13.03.2026 12:01
Das erste der drei Wochen-Rennen um die meisten Stimmen ist vorbei. Dem Wochensieger winkt ein ...
Das erste der drei Wochen-Rennen um die meisten Stimmen ist vorbei. Dem Wochensieger winkt ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Gelungene erste Woche für die große Floriani-Challenge von „Krone“ und ORF NÖ. Die ersten 24 Feuerwehren aus allen Regionen des Landes ritterten um Mausklicks für ihr Video. Eine Wehr konnte sich durchsetzen und gewinnt damit den Wochensieg in Form eines Festpakets im Wert von 10.000 Euro.

Der erste von drei Wochen-Wettläufen um Klicks ist vorbei: Bis Freitagmittag konnte man für das beste von 24 Videos abstimmen. Die Feuerwehr mit den meisten Klicks pro Woche gewinnt so ein 10.000 Euro-Festpaket von „Krone“ und ORF NÖ. Wegen der vielen Einsendungen läuft die Aktion drei Wochen lang – mit je einem Wochensieger und gleichem Preis. Der Sieger wird morgen, ab Samstag, um fünf Uhr früh in der Kronen Zeitung und auf krone.at/Feuerwehren sowie auf Radio NÖ und noe.orf.at/Feuerwehr vorgestellt. Die nächsten 24 Feuerwehren, die für ihre Videos jeden Klick im Kampf um das Feuerwehr-Festpaket ab Montagfrüh, 16. März, benötigen, werden am Sonntag vorgestellt.

Lesen Sie auch:
Insgesamt 73 Videos der Feuerwehren kämpfen in drei Wochen je um den Wochensieg. In der ersten ...
Floriani-Challenge
Feuerwehren brauchen ab Montagmorgen „den Klick“
08.03.2026
NÖ Feuerwehr-Challenge
80.000 Mal in zwei Tagen für FF-Videos gevotet
11.03.2026
10.000-Euro-Gewinn
Heiße Videos: Florianis rittern um jeden Klick
05.03.2026

Folgende Feuerwehren waren diese Woche im Rennen um den begehrten Preis: Atzenbrugg, Behamberg, Edlach, Eibenstein, Geras, Gerersdorf, Grafenberg, Hadersdorf am Kamp, Hainburg an der Donau, Hötzelsdorf, Kleinhadersdorf, Küb, Obritzberg, Peigarten, Petronell-Carnuntum, Prinzersdorf, Schwarzenau, Sitzendorf an der Schmida, Sooß, St. Georgen/Ybbsfelde, Tradigist, Traismauer-Stadt, Weinburg und Zwerndorf.

Freuen sich über eine tolle Aktion: Landesfeuerwehrchef Dietmar Fahrafellner (Mi.) mit ...
Freuen sich über eine tolle Aktion: Landesfeuerwehrchef Dietmar Fahrafellner (Mi.) mit ORF-Landesdirektor Alexander Hofer (2. v. li.) und „Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini (2. v. re.).(Bild: Attila Molnar)

Leistungen vor den Vorhang holen
„Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini betont den tieferen Sinn der Aktion: „Ob es Schneebruch ist, Hochwasser, eine Katze vom Baum zu retten oder wirklich lebensbedrohliche Situationen wie ein Verkehrsunfall oder ein Brand: Die Feuerwehr ist zu jeder Zeit da. Diese Leistungen wollen wir vor den Vorhang holen.“

Zitat Icon

Die Feuerwehr ist jene Institution, die in den allermeisten Situationen hilft. Da kann man gar nicht dankbar genug sein. Dafür holen wir sie vor den Vorhang.

„Krone“-Geschäftsführer Gerhard Valeskini

Zitat Icon

In Kooperation mit der „Krone“ ist es gelungen, eine tolle Aktion ins Leben zu rufen und denjenigen eine Bühne zu bieten, die sich täglich für andere einsetzen.

ORF-Landesdirektor Alexander Hofer

Einsatzbereitschaft und Teamgeist funktionieren
Die erfolgreiche Feuerwehr-Challenge findet in Kooperation mit Radio NÖ statt. Auch ORF-NÖ-Landesdirektor Alexander Hofer gibt sich begeistert: „Die eingereichten Videos zeigen, wie gut der Teamgeist und die Einsatzbereitschaft bei den Feuerwehren des Landes funktionieren. Aber auch, wieviel Humor und Kreativität die Kameraden haben. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Viel Glück.“

Niederösterreich
13.03.2026 12:01
Niederösterreich

