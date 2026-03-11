80.000 Mal in zwei Tagen für FF-Videos gevotet

„Flämmchen zündete durch“

„Wir konnten Eifer und Kreativität unserer bärenstarken Feuerwehren entfachen. Es freut mich, dass das Flämmchen unserer erstmaligen Kooperation bei den Florianis durchgezündet hat“, lacht „Krone“-NÖ-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky. Ein riesiges Danke sagt auch Radio NÖ-Chef Karl Trahbüchler: „Zuerst großartige Videos zu schicken und jetzt so zu mobilisieren und binnen zwei Tagen zigtausende Stimmen zu sammeln, ist wirklich kein Lercherl, wie man so schön in Niederösterreich sagt!“