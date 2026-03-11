Vorteilswelt
NÖ Feuerwehr-Challenge

80.000 Mal in zwei Tagen für FF-Videos gevotet

Niederösterreich
11.03.2026 09:15
Die große Floriani-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ entfacht Eifer und Kreativität der ...
Die große Floriani-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ entfacht Eifer und Kreativität der niederösterreichischen Feuerwehren.(Bild: Krone KREATIV/FF Geras)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Feuerwehrchallenge von „Krone“ und Radio NÖ: Heißer Kampf bei Voting!v

Die Votingseiten von „Krone“ und ORF NÖ glühen und machen die große Feuerwehr-Challenge zu echten Florianiwettkämpfen in Niederösterreich. Ganze 80.000 Stimmen wurden seit Montagfrüh auf den Abstimmungsplattformen der beiden Leitmedien des Landes abgegeben.

Dabei rittern in der ersten von drei Wochen gerade mal die Videos von 24 Feuerwehren um eines von drei 10.000-Euro-Festpaketen, die es zu gewinnen gibt.

„Flämmchen zündete durch“
„Wir konnten Eifer und Kreativität unserer bärenstarken Feuerwehren entfachen. Es freut mich, dass das Flämmchen unserer erstmaligen Kooperation bei den Florianis durchgezündet hat“, lacht „Krone“-NÖ-Redaktionsleiter Lukas Lusetzky. Ein riesiges Danke sagt auch Radio NÖ-Chef Karl Trahbüchler: „Zuerst großartige Videos zu schicken und jetzt so zu mobilisieren und binnen zwei Tagen zigtausende Stimmen zu sammeln, ist wirklich kein Lercherl, wie man so schön in Niederösterreich sagt!“

Bis Freitag, 12 Uhr, kann noch stündlich auf den Abstimmungsplattformen der „Krone“ und des ORF NÖ voten und damit dafür sorgen, dass die Lieblingsfeuerwehr das Festpaket im Wert von 10.000 Euro tatsächlich gewinnt.

