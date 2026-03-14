Einbruchserie in Graz geklärt: Zwei Männer in Haft

In Graz konnten zwei Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, mehrere Einbrüche begangen zu haben. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.
Für zwei Ungarn klickten in Graz nun die Handschellen: Nachdem sie beim Ausspähen in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses beobachtet wurden, gerieten die beiden Männer (51 und 53 Jahre alt) ins Visier der Polizei. Bei einer Kontrolle der Verdächtigen konnten die Beamten ein abgenutztes Brecheisen finden und sicherstellen.
Opfer konnte Täter identifizieren
Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen das Duo. Die beiden dürften für mindestens drei Einbrüche in zwei Wohnungen und einem Wohnhaus im Zeitraum vom 11. bis 12. März im Grazer Stadtgebiet verantwortlich sein.
Den ausschlaggebenden Hinweis lieferte eines der betroffenen Opfer: Der Hausbewohner hatte einen der Männer zuvor bei einem Einbruch in sein Wohnhaus auf frischer Tat ertappt und konnte den Tatverdächtigen eindeutig wiedererkennen. Zudem konnten an den Tatorten Spuren gesichert werden, die mit dem gefundenen Brecheisen übereinstimmen.
Weitere Taten nicht auszuschließen
Die Männer zeigten sich bei ihrer Vernehmung nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Polizei prüft derzeit, ob das Duo für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich sein könnte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.