Einbruchserie in Graz geklärt: Zwei Männer in Haft

Für zwei Ungarn klickten in Graz nun die Handschellen: Nachdem sie beim Ausspähen in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses beobachtet wurden, gerieten die beiden Männer (51 und 53 Jahre alt) ins Visier der Polizei. Bei einer Kontrolle der Verdächtigen konnten die Beamten ein abgenutztes Brecheisen finden und sicherstellen.