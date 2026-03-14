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Mindestens drei Taten

Einbruchserie in Graz geklärt: Zwei Männer in Haft

Steiermark
14.03.2026 14:36
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

In Graz konnten zwei Männer festgenommen werden, die im Verdacht stehen, mehrere Einbrüche begangen zu haben. Sie wurden in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert.

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Für zwei Ungarn klickten in Graz nun die Handschellen: Nachdem sie beim Ausspähen in einem Stiegenhaus eines Mehrparteienhauses beobachtet wurden, gerieten die beiden Männer (51 und 53 Jahre alt) ins Visier der Polizei. Bei einer Kontrolle der Verdächtigen konnten die Beamten ein abgenutztes Brecheisen finden und sicherstellen.

Opfer konnte Täter identifizieren
Nach umfangreichen Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen das Duo. Die beiden dürften für mindestens drei Einbrüche in zwei Wohnungen und einem Wohnhaus im Zeitraum vom 11. bis 12. März im Grazer Stadtgebiet verantwortlich sein. 

Den ausschlaggebenden Hinweis lieferte eines der betroffenen Opfer: Der Hausbewohner hatte einen der Männer zuvor bei einem Einbruch in sein Wohnhaus auf frischer Tat ertappt und konnte den Tatverdächtigen eindeutig wiedererkennen. Zudem konnten an den Tatorten Spuren gesichert werden, die mit dem gefundenen Brecheisen übereinstimmen. 

Weitere Taten nicht auszuschließen
Die Männer zeigten sich bei ihrer Vernehmung nicht geständig. Sie wurden über Anordnung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Die Polizei prüft derzeit, ob das Duo für weitere Einbrüche in der Region verantwortlich sein könnte.

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