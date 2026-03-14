Drei Personen bei Messerstechereien verletzt

Wie berichtet, ist bei einem Streit in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Schallmoos ist am Freitagabend eine 40-Jährige mit einem Klappmesser auf einen 33-jährigen Syrer losgegangen. Die Deutsche fügte dem Mann eine Stichverletzung zu. Er wurde ins Uniklinikum gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die im Flachgau wohnhafte Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.