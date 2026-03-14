Drei Personen bei Messerstechereien verletzt

Eine Messerattacke ereignete sich in der Nacht auf Samstag in einem Apartment in St. Michael im Lungau in Salzburg. Zwei Nepalesen waren in Streit geraten. Ein 43-jähriger Niederländer wollte dazwischengehen und den Streit beruhigen. Dabei wurde er von einem 37-jährigen Nepalesen mit einem Messer angegriffen und verletzt.
Er wurde ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Da er sich ebenfalls eine Schnittverletzung zugezogen hatte, musste auch er medizinisch versorgt werden.
Wie berichtet, ist bei einem Streit in einer Wohnung im Salzburger Stadtteil Schallmoos ist am Freitagabend eine 40-Jährige mit einem Klappmesser auf einen 33-jährigen Syrer losgegangen. Die Deutsche fügte dem Mann eine Stichverletzung zu. Er wurde ins Uniklinikum gebracht, konnte dieses aber nach ambulanter Behandlung wieder verlassen. Die im Flachgau wohnhafte Frau wurde festgenommen und in die Justizanstalt Salzburg eingeliefert.
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