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Großaufgebot

Wilde Messerstecherei forderte Einsatzkräfte

Salzburg
13.03.2026 22:06
Mehrere Rettungs- und Polizeiautos fuhren beim ZiB vor.
Mehrere Rettungs- und Polizeiautos fuhren beim ZiB vor.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Beim Zentrum im Berg (ZiB) im Salzburger Stadtteil Schallmoos kam es Freitagabend zu einer Messerstecherei. Der Zwischenfall hatte ein Großaufgebot der Einsatzkräfte zur Folge. Das Rote Kreuz versorgte Verletzte.

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Zu der wilden Auseinandersetzung kam es am Freitag gegen 21 Uhr in einer Wohnung im Bereich ZiB. Zwei Kontrahenten sollen dabei in einen handgreiflichen Streit verwickelt gewesen sein. Ein Großaufgebot von Polizei und Rettung traf kurz darauf vor dem Einkaufszentrum ein. 

Großaufgebot der Einsatzkräfte: Es war zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen.
Großaufgebot der Einsatzkräfte: Es war zu einer blutigen Auseinandersetzung gekommen.(Bild: Markus Tschepp)
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Laut Polizei musste eine verletzte Person ins Krankenhaus gebracht werden. Weitere Details sind noch nicht bekannt.

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