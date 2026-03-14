Alkohol und Lebensmittel: Seriendieb festgenommen

Täter bereits 2024 erwischt

Der 46-Jährige war jedoch kein Unbekannter: Bereits im Oktober 2024 wurde er von Beamten des Stadtpolizeikommandos Graz aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls festgenommen. Damals stellte sich heraus, dass er schon in mehreren europäischen Staaten zahlreiche einschlägige Verurteilungen und Vormerkungen aufweist und bereits Haftstrafen im Ausland verbüßt hatte.