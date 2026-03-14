Alkohol und Lebensmittel: Seriendieb festgenommen

In der Steiermark konnte nun ein 46-Jähriger festgenommen werden, der im Verdacht steht, mehrere vollendete und versuchte Ladendiebstähle von Spirituosen und Lebensmitteln begangen zu haben. Der Verdächtige ist bereits in mehreren europäischen Staaten tätig gewesen.
Am 12. März wurde der tatverdächtige 46-jährige Mann in Lieboch bei einem Ladendiebstahl erwischt, flüchtete zunächst aber. Beamte der Polizei Lieboch konnten den Verdächtigen im Nahbereich des Tatorts aber anhalten. Zwei Komplizen konnten jedoch in einem unbekannten Fahrzeug flüchten.
Täter bereits 2024 erwischt
Der 46-Jährige war jedoch kein Unbekannter: Bereits im Oktober 2024 wurde er von Beamten des Stadtpolizeikommandos Graz aufgrund des Verdachts des gewerbsmäßigen Ladendiebstahls festgenommen. Damals stellte sich heraus, dass er schon in mehreren europäischen Staaten zahlreiche einschlägige Verurteilungen und Vormerkungen aufweist und bereits Haftstrafen im Ausland verbüßt hatte.
Der Mann verfügte über keine festen Wohnsitze, um sich den Verfolgungen der Behörden zu entziehen und dürfte seinen Lebensunterhalt durch die Begehung von gewerbsmäßigen Ladendiebstählen bestreiten. Er wurde damals auf freiem Fuß angezeigt.
Verdächtiger in Justizanstalt eingeliefert
Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Graz konnte nun ein Haftbefehl gegen den Verdächtigen erwirkt werden. Er wurde in die Justizanstalt Graz-Jakomini eingeliefert. Der 46-Jährige zeigte sich bei der Vernehmung größtenteils geständig. Durch die Taten entstand ein Gesamtschaden in der Höhe von mehreren tausend Euro.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.