Detektiv erkannte Diebe in der „Krone“, griff ein

„Reichweite zahlt sich eben aus“

Es mache ihn stolz, dass er den Serien-Dieb geschnappt hat, erzählt der Detektiv der „Krone“. Auch wenn ein bisschen Ärger hörbar ist, dass es ihm nicht gelang, auch den zweiten Langfinger zu stoppen. Noch besser sei es aber, wenn man auch die Ware sicherstellen kann. Das gelang im Fall des Supermarktes, von den drei teuren Rädern fehlt aber (noch) jede Spur. Auch Albert vom „Radhaus“ ist der „Krone“ und dem Detektiv sehr dankbar. Die Reichweite zahle sich eben aus.