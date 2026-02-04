Flüchtiger Häftling bei Ladendiebstahl erwischt

Ein 28-jähriger Somalier wurde am Dienstagabend am Grazer Hauptbahnhof bei einem Ladendiebstahl erwischt. Wie sich herausstellte, war er zuvor aus der Justizanstalt Graz-Jakomini geflüchtet.
Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei zum Supermarkt am Grazer Hauptbahnhof gerufen. Ein vorerst unbekannter Ladendieb hatte eine Flasche Schnaps eingesteckt und wurde von einem Ladendetektiv dabei erwischt. Er hielt ihn, bis die Polizei eintraf, fest.
Falsche Identität vorgetäuscht
Der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen und machte gegenüber den Beamten zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Den Polizisten gelang es jedoch im Zuge von Erhebungen, die Personendaten des Tatverdächtigen zu eruieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 28-jährigen somalischen Staatsangehörigen handelte.
28-Jähriger wieder im Gefängnis
Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 28-Jährige ein nicht zurückgekehrter Strafgefangener der Justizanstalt Graz-Jakomini war. Polizisten nahmen den Mann fest und überstellten ihn unmittelbar nach Abschluss der Amtshandlung zurück in die Justizanstalt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.