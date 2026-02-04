Flüchtiger Häftling bei Ladendiebstahl erwischt

Falsche Identität vorgetäuscht

Der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen und machte gegenüber den Beamten zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Den Polizisten gelang es jedoch im Zuge von Erhebungen, die Personendaten des Tatverdächtigen zu eruieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 28-jährigen somalischen Staatsangehörigen handelte.