Schnaps eingesteckt

Flüchtiger Häftling bei Ladendiebstahl erwischt

Steiermark
04.02.2026 07:56
Die Festnahme gelang am Grazer Hauptbahnhof (Symbolbild).
Die Festnahme gelang am Grazer Hauptbahnhof (Symbolbild).(Bild: APA/EVA MANHART)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ein 28-jähriger Somalier wurde am Dienstagabend am Grazer Hauptbahnhof bei einem Ladendiebstahl erwischt. Wie sich herausstellte, war er zuvor aus der Justizanstalt Graz-Jakomini geflüchtet.

Gegen 20.30 Uhr wurde die Polizei zum Supermarkt am Grazer Hauptbahnhof gerufen. Ein vorerst unbekannter Ladendieb hatte eine Flasche Schnaps eingesteckt und wurde von einem Ladendetektiv dabei erwischt. Er hielt ihn, bis die Polizei eintraf, fest.

Falsche Identität vorgetäuscht
Der Mann konnte keinen Ausweis vorweisen und machte gegenüber den Beamten zunächst falsche Angaben zu seiner Identität. Den Polizisten gelang es jedoch im Zuge von Erhebungen, die Personendaten des Tatverdächtigen zu eruieren. Dabei stellte sich heraus, dass es sich um einen 28-jährigen somalischen Staatsangehörigen handelte.

28-Jähriger wieder im Gefängnis
Weitere Überprüfungen ergaben, dass der 28-Jährige ein nicht zurückgekehrter Strafgefangener der Justizanstalt Graz-Jakomini war. Polizisten nahmen den Mann fest und überstellten ihn unmittelbar nach Abschluss der Amtshandlung zurück in die Justizanstalt.

Steiermark

