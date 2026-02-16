Jugendliche stahlen 100 Packungen Zigaretten

In Hartberg wurden vier Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren mit Diebesbeute erwischt: Sie dürften Zigarettenautomaten mit einer Eisenstange eingeschlagen haben. Der Schaden beträgt rund 4000 Euro.
Eigentlich war die Polizei auf der Suche nach einer abgängigen Schülerin, als sie am Donnerstag am Hartberger Bahnhof zwei Burschen und zwei Mädchen im Alter von 15 und 16 Jahren antraf. Es stellte sich heraus, dass die Jugendlichen kurz davor einen Ladendiebstahl begangen hatten.
Außerdem versuchte ein Bursche, einen Müllsack zu verstecken – darin befanden sich etwa 100 Packungen Zigaretten, E-Zigaretten und Nikotinbeutel. Der Wert: rund 1000 Euro!
Scheibe mit Eisenstange eingeschlagen
Am Tag davor dürfte die Gruppe in Hartberg zwei Zigarettenautomaten aufgebrochen haben. Mit einer Eisenstange schlugen sie die Scheibe des Automaten ein. Ein 15-jähriger Bursche gestand, der 16-Jährige verweigerte die Auskunft.
Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 4000 Euro. Die Jugendlichen werden angezeigt.
