Tourismus als Turbo, Sorge um Abwanderung

Abwanderung könnte zum Problem werden

Der Osten des Bezirks Liezen ist von Industrie und Handwerk geprägt – auch das trägt zur guten Entwicklung bei. Aber es gibt auch Herausforderungen, insbesondere die Demografie. Zwar wurde zwischen 2020 und 2025 kaum Abwanderung festgestellt, bis 2040 sind aber vier Prozent weniger Einwohner prognostiziert. Ungünstig sind zudem die geografische Lage und die ausbaufähige Anbindung via Schiene und Straße.