ORF Pay King Strobl: It’s All About This Lucrative Pension

ORF media manager and salary king Pius Strobl is heavily involved in the ousting of General Director Roland Weißmann: essentially as a noble knight defending the employee who was sexually harassed by the broadcasting chief with photos and cell phone chats, as he described himself. Behind the scenes of this scandalous affair, of course, is an enormous amount of money. Krone+ knows all the details of the outrageously high-paying luxury contract that Pius Strobl wants. Plus: How Weißmann presents his view of the affair.