Manager Ousts General
ORF Pay King Strobl: It’s All About This Lucrative Pension
ORF media manager and salary king Pius Strobl is heavily involved in the ousting of General Director Roland Weißmann: essentially as a noble knight defending the employee who was sexually harassed by the broadcasting chief with photos and cell phone chats, as he described himself. Behind the scenes of this scandalous affair, of course, is an enormous amount of money. Krone+ knows all the details of the outrageously high-paying luxury contract that Pius Strobl wants. Plus: How Weißmann presents his view of the affair.
Following the burnout-induced departure of the nation’s radio voice, Robert Kratky, Küniglberg veteran Pius Strobl is now the ORF’s top earner with a gross annual salary of 450,000 euros—more than his boss earned just a few days ago. However, his era at the public broadcaster will end on January 1, 2027. Then the soon-to-be 70-year-old will retire.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.