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ORF Pay King Strobl: It’s All About This Lucrative Pension

Nachrichten
13.03.2026 17:00
Quite the “best of enemies”: ORF Director General Roland Weißmann also turned on his top manager ...
Quite the “best of enemies”: ORF Director General Roland Weißmann also turned on his top manager and “Gaigenkaiser” Pius Strobl.(Bild: Krone KREATIV/Starpix/ Alexander TUMA, stock.adobe.com)
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

ORF media manager and salary king Pius Strobl is heavily involved in the ousting of General Director Roland Weißmann: essentially as a noble knight defending the employee who was sexually harassed by the broadcasting chief with photos and cell phone chats, as he described himself. Behind the scenes of this scandalous affair, of course, is an enormous amount of money. Krone+ knows all the details of the outrageously high-paying luxury contract that Pius Strobl wants. Plus: How Weißmann presents his view of the affair.

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Following the burnout-induced departure of the nation’s radio voice, Robert Kratky, Küniglberg veteran Pius Strobl is now the ORF’s top earner with a gross annual salary of 450,000 euros—more than his boss earned just a few days ago. However, his era at the public broadcaster will end on January 1, 2027. Then the soon-to-be 70-year-old will retire.

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