Floriani-Challenge

Feuerwehren brauchen ab Montagmorgen „den Klick“

Niederösterreich
08.03.2026 07:00
Insgesamt 73 Videos der Feuerwehren kämpfen in drei Wochen je um den Wochensieg. In der ersten ...
Insgesamt 73 Videos der Feuerwehren kämpfen in drei Wochen je um den Wochensieg. In der ersten Woche sind die ersten 24 Feuerwehren an der Reihe.(Bild: Imre Antal / Montage)
Porträt von René Denk
Von René Denk

Es geht um das erste von drei 10.000-Euro-Festpaketen von „Krone“ und ORF NÖ. Ab Montag, 5 Uhr früh, kann man für das beste der ersten 24 Feuerwehr-Videos abstimmen. Der Sieger mit den meisten Klicks wird am Samstag vorgestellt, so wie in den weiteren zwei Wochen auch. Also: An die Mäuse, fertig, klick!

0 Kommentare

Startschuss für das Finale der großen Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ! In den nächsten drei Wochen stellt sich jeweils ein Drittel der 73 Teilnehmer dem Leser- und Hörer-Voting. Ab Montag, 5 Uhr morgens bis Freitag, 12 Uhr mittags, kann man stündlich eine Stimme auf der Krone- beziehungsweise ORF-NÖ-Plattform für sein Lieblingsvideo abgeben.

Für die ersten 24 Videos (Teilnehmer siehe Grafik unten) kann nächste Woche abgestimmt werden. Die Videos sind direkt auf der Abstimmungsseite zu sehen. Dem Sieger mit den meisten Klicks winkt ein Festpaket im Wert von 10.000 Euro.

Diese Woche rittern folgende 24 Feuerwehren um die meisten Klicks bei der großen NÖ ...
Diese Woche rittern folgende 24 Feuerwehren um die meisten Klicks bei der großen NÖ Feuerwehr-Challenge von „Krone“ und Radio NÖ.(Bild: Krone KREATIV/Imre Antal, stock.adobe.com)

Erstmals große, erfolgreiche Kooperation
„Es ist großartig, wie engagiert und kreativ unsere Feuerwehren im Land sind. Eines dürfen wir dabei nicht vergessen: Gevotet wird für die unterhaltsamen Videos, aber wir wollen mit dieser Aktion die Leistungen der Florianis vor den Vorhang holen. Von der Tierrettung bis zum Löscheinsatz berichten wir von Mut, Engagement und Professionalität“, freut sich Radio-NÖ-Chef Karl Trahbüchler. „Mit dieser Challenge und dem gemeinsamen Ziel, Feuerwehren eine würdige Bühne zu bieten, führen ,Krone’ und ORF in Niederösterreich als Leitmedien des Landes erstmals eine erfolgreiche Kooperation dieser Größe durch“, betont „Krone“-NÖ-Chef Lukas Lusetzky die besondere Bedeutung.

Niederösterreich
08.03.2026 07:00
