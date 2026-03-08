Feuerwehren brauchen ab Montagmorgen „den Klick“

Erstmals große, erfolgreiche Kooperation

„Es ist großartig, wie engagiert und kreativ unsere Feuerwehren im Land sind. Eines dürfen wir dabei nicht vergessen: Gevotet wird für die unterhaltsamen Videos, aber wir wollen mit dieser Aktion die Leistungen der Florianis vor den Vorhang holen. Von der Tierrettung bis zum Löscheinsatz berichten wir von Mut, Engagement und Professionalität“, freut sich Radio-NÖ-Chef Karl Trahbüchler. „Mit dieser Challenge und dem gemeinsamen Ziel, Feuerwehren eine würdige Bühne zu bieten, führen ,Krone’ und ORF in Niederösterreich als Leitmedien des Landes erstmals eine erfolgreiche Kooperation dieser Größe durch“, betont „Krone“-NÖ-Chef Lukas Lusetzky die besondere Bedeutung.