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Bei WM in St. Johann

Fallschirm-Pilot bei Zielsprung schwer verletzt

Salzburg
13.03.2026 18:00
Die WM im Fallschirm-Zielspringen findet in St. Johann statt.
Die WM im Fallschirm-Zielspringen findet in St. Johann statt.(Bild: WM St. Johann/Bernhard Steinacher)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Unfall bei der Parachute-Ski-Weltmeisterschaft – einer Kombination aus Riesentorlauf und Zielspringen – in St. Johann-Alpendorf in Salzburg. Ein Fallschirmspringer verpasste die Zielmatte, stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen. 

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Elf Teams aus sechs Nationen treten bei den Bewerben, die noch über das Wochenende stattfinden, an. Es zählen dabei jede Sekunde bzw. beim Zielsprung jeder Zentimeter. Die Athleten springen aus einer Höhe von 1000 Metern ab und versuchen dann punktgenau zu landen. 

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