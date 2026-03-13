Fallschirm-Pilot bei Zielsprung schwer verletzt

Motorsport-Legende springt ins kalte Wasser
„Bissl eigenartig“
Unfall bei der Parachute-Ski-Weltmeisterschaft – einer Kombination aus Riesentorlauf und Zielspringen – in St. Johann-Alpendorf in Salzburg. Ein Fallschirmspringer verpasste die Zielmatte, stürzte zu Boden und erlitt schwere Verletzungen.
Elf Teams aus sechs Nationen treten bei den Bewerben, die noch über das Wochenende stattfinden, an. Es zählen dabei jede Sekunde bzw. beim Zielsprung jeder Zentimeter. Die Athleten springen aus einer Höhe von 1000 Metern ab und versuchen dann punktgenau zu landen.
Ein 43-jähriger Deutscher stürzte am Freitag, weil er die Zielmatte verpasste, und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Schwarzach gebracht werden. Der Unfallhergang ist noch nicht im Detail geklärt. Die Alpinpolizei ermittelt.
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