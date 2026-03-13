Autofahrer rammte 61-Jährigen auf E-Scooter

83-Jähriger zwischen Burger, Pommes und Fußball
Einen 61-jährigen E-Scooter-Fahrer hat ein 19-jähriger deutscher Autolenker beim Abbiegen am Donnerstagnachmittag in der Stadt Salzburg übersehen und angefahren. Bei dem Unfall wurde der Fahrer des elektrischen Tretrollers unbestimmten Grades verletzt.
Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 19-jährige Pkw-Lenker aus Baden-Württemberg links abbiegen. Dabei stieß er im Stadtteil Schallmoos mit dem entgegenkommenden 61-Jährigen zusammen.
Der E-Scooter-Fahrer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Insassen des Autos blieben unverletzt.
