25-jähriger Pinzgauer stirbt bei Motorradunfall

In Bramberg am Wildkogel im Salzburger Pinzgau hat sich am späten Mittwochnachmittag ein tödlicher Verkehrsunfall ereignet. Für den jungen, einheimischen Motorradlenker kam jede Hilfe zu spät.
Ein 25-jähriger Motorradlenker aus dem Bezirk Zell am See hatte am Mittwochnachmittag auf der Gerlos-Bundesstraße (B165) einen tödlichen Unfall. Er prallte aus noch unbekannter Ursache mit dem Wagen eines 18-jährigen Autolenkers zusammen.
Alkotest war negativ
Dabei zog sich der Biker tödliche Verletzungen zu, berichtet die Polizei. Der Fahrer des Autos wurde verletzt, ein mit ihm durchgeführter Alkotest sowie ein Drogen-Schnelltest verliefen negativ. Genaue Ermittlungen zum Unfallhergang stehen noch aus.
