Auto auf Bahnübergang von Zug gestreift

Höhe des Schadens noch nicht bekannt

Der 62-Jährige und zwei Mitfahrer verließen umgehend das Auto und retteten sich auf sicheres Terrain. Der kurz darauf von St. Gallen in den Bahnhof von St. Margrethen einfahrende Zug streifte das Auto trotz unmittelbar eingeleiteter Vollbremsung. Bei dem Zusammenprall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.