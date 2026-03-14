Junge Unternehmer machen Wohnzimmer zu Boxengassen

Der 17-Jährige ist leidenschaftlicher Motorsportfan und sozusagen der Geschäftsführer der „Junior Company“ der BHAK Deutschlandsberg. Mit einem Vater, der in der Reifenbranche tätig ist, sitzt er außerdem direkt an der Quelle. „Die Reifen sind Abfallprodukte – wir bekommen sie gratis. Unsere Motivation ist es, ihnen ein zweites Leben zu geben“, sagt er. Auch das Holz beziehen die drei Weststeirer als Reststoff vom Tischler.