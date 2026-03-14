Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Findige Weststeirer

Junge Unternehmer machen Wohnzimmer zu Boxengassen

Steiermark
14.03.2026 11:00
Die HAK-Schüler Marc Zimmermann, Simon Oswald und Nico Treißmann (v.l.) gründeten im Rahmen ...
Die HAK-Schüler Marc Zimmermann, Simon Oswald und Nico Treißmann (v.l.) gründeten im Rahmen eines Schulprojekts ein Unternehmen.(Bild: Simon Oswald)
Porträt von Fanny Gasser
Von Fanny Gasser

Steirische Schüler – und schon Jungunternehmer – bauen aus gebrauchten Rennreifen Möbel. Wer sich von den Werken der „Junior Company“ überzeugen möchte, hat an diesem Wochenende bei der MotionExpo in Graz die Gelegenheit dazu.

0 Kommentare

Aus Alt mach Neu – das ist das Motto dreier jugendlicher Unternehmer aus Deutschlandsberg. Simon Oswald, Marc Zimmermann und Nico Treißmann kamen im Rahmen eines Schulprojekts auf die Idee, aus ausrangierten Auto- und Motorradreifen Möbel zu bauen. „Unsere Lehrerin war sofort begeistert und hat das Potenzial gesehen“, erzählt Oswald.

Der 17-Jährige ist leidenschaftlicher Motorsportfan und sozusagen der Geschäftsführer der „Junior Company“ der BHAK Deutschlandsberg. Mit einem Vater, der in der Reifenbranche tätig ist, sitzt er außerdem direkt an der Quelle. „Die Reifen sind Abfallprodukte – wir bekommen sie gratis. Unsere Motivation ist es, ihnen ein zweites Leben zu geben“, sagt er. Auch das Holz beziehen die drei Weststeirer als Reststoff vom Tischler.

Zitat Icon

Die Reifen sind Abfallprodukte – wir bekommen sie gratis. Unsere Motivation ist es, ihnen ein zweites Leben zu geben.

Simon Oswald (17)

Promi-Gäste als „Testsitzer“
Für ihre Vision opfern sie auch einiges an Freizeit. In stundenlanger Arbeit entstanden Prototypen, die mittlerweile im Klassenzimmer stehen. Und die ersten Aufträge sollten folgen: Eine Garnitur, bestehend aus einem Tisch und zwei Hockern, kaufte ihnen die Schule ab, zwei weitere fertigte Oswald mit seinem Team für die MotionExpo in Graz, die dieses Wochenende stattfindet. Prominente Bühnengäste werden darauf Platz nehmen.

Hocker von „Race Reborn“
Hocker von „Race Reborn“(Bild: Simon Oswald)

Mit „Race Reborn“ haben die Schüler die Grundlage für zukünftige Geschäfte geschaffen: „Wir konzentrieren uns jetzt noch auf dieses Jahr, aber eine Weiterführung wäre schön“, meint Oswald. Die Vermarktung läuft über ihren Instagram-Account, außerdem haben sie Flyer drucken lassen, die sie an Autohäuser verteilen. Bestellungen nehmen die drei Schüler per Mail (RaceReborn@bhak-dl.at) entgegen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
14.03.2026 11:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
219.323 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Adabei Österreich
Natascha Kampusch hat Zusammenbruch erlitten
187.456 mal gelesen
Sorge um Natascha Kampusch. Ihre Familie machte öffentlich, dass sie einen Zusammenbruch ...
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
169.522 mal gelesen
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
2182 mal kommentiert
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Außenpolitik
Budapest gibt Kiew Geldtransporter leer zurück
1058 mal kommentiert
Am Donnerstag wurden die ukrainischen Transporter in Budapest übergeben.
Außenpolitik
Raketen-Foto geht um Welt + „Atomforscher getötet“
911 mal kommentiert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf