Junge Unternehmer machen Wohnzimmer zu Boxengassen

Steirische Schüler – und schon Jungunternehmer – bauen aus gebrauchten Rennreifen Möbel. Wer sich von den Werken der „Junior Company“ überzeugen möchte, hat an diesem Wochenende bei der MotionExpo in Graz die Gelegenheit dazu.
Aus Alt mach Neu – das ist das Motto dreier jugendlicher Unternehmer aus Deutschlandsberg. Simon Oswald, Marc Zimmermann und Nico Treißmann kamen im Rahmen eines Schulprojekts auf die Idee, aus ausrangierten Auto- und Motorradreifen Möbel zu bauen. „Unsere Lehrerin war sofort begeistert und hat das Potenzial gesehen“, erzählt Oswald.
Der 17-Jährige ist leidenschaftlicher Motorsportfan und sozusagen der Geschäftsführer der „Junior Company“ der BHAK Deutschlandsberg. Mit einem Vater, der in der Reifenbranche tätig ist, sitzt er außerdem direkt an der Quelle. „Die Reifen sind Abfallprodukte – wir bekommen sie gratis. Unsere Motivation ist es, ihnen ein zweites Leben zu geben“, sagt er. Auch das Holz beziehen die drei Weststeirer als Reststoff vom Tischler.
Die Reifen sind Abfallprodukte – wir bekommen sie gratis. Unsere Motivation ist es, ihnen ein zweites Leben zu geben.
Simon Oswald (17)
Promi-Gäste als „Testsitzer“
Für ihre Vision opfern sie auch einiges an Freizeit. In stundenlanger Arbeit entstanden Prototypen, die mittlerweile im Klassenzimmer stehen. Und die ersten Aufträge sollten folgen: Eine Garnitur, bestehend aus einem Tisch und zwei Hockern, kaufte ihnen die Schule ab, zwei weitere fertigte Oswald mit seinem Team für die MotionExpo in Graz, die dieses Wochenende stattfindet. Prominente Bühnengäste werden darauf Platz nehmen.
Mit „Race Reborn“ haben die Schüler die Grundlage für zukünftige Geschäfte geschaffen: „Wir konzentrieren uns jetzt noch auf dieses Jahr, aber eine Weiterführung wäre schön“, meint Oswald. Die Vermarktung läuft über ihren Instagram-Account, außerdem haben sie Flyer drucken lassen, die sie an Autohäuser verteilen. Bestellungen nehmen die drei Schüler per Mail (RaceReborn@bhak-dl.at) entgegen.
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