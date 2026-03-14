Öffi-Ausbau: Mobil auch an den Wochenenden

Ab 6. April folgt der nächste Ausbauschritt: Im Zweistundentakt verkehren wochenends zwischen Spittal, Millstätter See und Radenthein Busse. Von Villach kann man im Bus auch ins Gegendtal fahren. Radenthein wird zum Mobilitätsknoten, an dem die Fahrgäste umsteigen. Unter der Woche verkehren die Busse von Spittal an der Drau im Halbstundentakt über den Millstätter See bis nach Radenthein. Von dort bestehen Anschlussmöglichkeiten nach Bad Kleinkirchheim sowie direkte Verbindungen von und nach Villach.