Öffi-Ausbau: Mobil auch an den Wochenenden

Ab April gibt es vermehrte Buslinienfahrten in den Bezirken Spittal und Villach-Land: Die neuen Öffi-Angebote führen zum Millstätter See, durchs Gegendtal und bis Bad Kleinkirchheim.
In ländlichen Regionen haben sich die Bewohner und Gäste über viele Jahrzehnte vom Auto abhängig gefühlt, doch mit immer häufiger fahrenden Bussen sind das (Freizeit-)Leben und der Urlaub auch ohne eigenen Wagen immer einfacher möglich. Fahrgäste gelangen beispielsweise siebenmal täglich an Wochenenden und Feiertagen aus Spittal und Villach nach Bad Kleinkirchheim – und ebenso oft wieder zurück.
Vom Ausbau des Öffentlichen Verkehrs profitieren Einheimische ebenso wie Gäste. Wir bleiben klar auf Kurs in Richtung attraktiver und nachhaltiger Mobilität.
Mobilitätslandesrat Sebastian Schuschnig
Ab 6. April folgt der nächste Ausbauschritt: Im Zweistundentakt verkehren wochenends zwischen Spittal, Millstätter See und Radenthein Busse. Von Villach kann man im Bus auch ins Gegendtal fahren. Radenthein wird zum Mobilitätsknoten, an dem die Fahrgäste umsteigen. Unter der Woche verkehren die Busse von Spittal an der Drau im Halbstundentakt über den Millstätter See bis nach Radenthein. Von dort bestehen Anschlussmöglichkeiten nach Bad Kleinkirchheim sowie direkte Verbindungen von und nach Villach.
Damit sollte das Öffi-Angebot für Pendler und für Ausflugs- sowie Urlaubsgäste verbessert worden sein. Mit Einführung der neuen Linien werden die bestehendenden Wochenendfahrpläne angepasst.
Gerade in der Region Millstätter See – Gegendtal – Bad Kleinkirchheim, die vor allem mit Seen und Bergen lockt, bieten die neuen Öffiverbindungen nun zahlreiche Möglichkeiten.
Tipps zum Berggehen und für Ausflüge in allen Kärntner Bezirken gibt die Broschüre „Wandern mit den Kärntnern Linien“, die in einer überarbeiteten Fassung auf der Freizeitmesse in Klagenfurt präsentiert wird (10. bis 12. April).
Alle Fahrpläne unter www.kaerntner-linien.at
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