Musikalische Zeitreise mit einem Hauch Hollywood

„Sind sie der Vater von Laura Bilgeri?“

Ihre Familie spielt nach wie vor eine große Rolle für Laura. Gerade zu Beginn ihrer Karriere sei der berühmte Vater häufiger ein Thema gewesen. Mittlerweile drehe sich das Ganze aber um: „Letztes Mal hat mich mein Vater angerufen und erzählt, dass er gefragt wurde, ob er der Vater von Laura Bilgeri sei. Das war lustig“, lacht die 30-Jährige. Für sie zählt vor allem, ihren Weg zu gehen – sowohl als Schauspielerin als auch als Musikerin. Ihre eigene Vision lebt sie auch mit ihrer „Jazz Affair“. „Ich beobachte in der internationalen Musikszene eine kleine Retro-Welle, die ich schön finde“, sagt Laura, die das auch als Indiz dafür wertet, dass gute Songs zeitlos sind. Das Programm in Hohenems führt das Publikum durch mehrere Jahrzehnte Musikgeschichte – mal ruhig und emotional, mal beschwingt und tanzbar. Zu vielen Songs erzählt Laura kurze Geschichten. Das Konzert im Löwensaal ist für sie auch eine kleine Auszeit vom Alltag. „Für zwei Stunden steht die Welt still. Musik kann in turbulenten Zeiten Balsam für die Seele sein.“