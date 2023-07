Laura Bilgeri besuchte Schmuckparty in Florenz

Fotoshooting in einem noblen Palazzo

In Florenz wurde eine exklusive Privatführung durch die Uffizien organisiert. Danach gab es ein großartiges Event im Palazzo Gondi, bei der die Familie Weirather auch Annamaria Cammilli persönlich kennenlernten. „Mit Laura Bilgeri an unserer Seite hatten wir wirklich viel zu lachen in Florenz. Es war ein Abend voller Überraschungen, den wir nie vergessen werden“, schwärmt Paul Mathis von dem Ereignis.