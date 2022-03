Bilgeri: „Pazifik war mir näher als der Emsbach“

Schneider:Wie hast Du diesen Ort am Wasser gefunden?

Bilgeri: Wasser und Wald bedeuteten für mich immer schon Weite und Mysterium, denn Miki und ich waren typische Ausreißer. Deshalb hat man uns auch in Internate gesteckt. Damit da endlich Ruhe ist. Meine Mutter war sehr religiös und mein Vater streng. Eine Lehrerdynastie. Dennoch schien immer die Liebe durch alle Strenge hindurch. Wenn ich die beiden an der Schlafzimmertür belauscht habe, hörte ich sie in Babysprache miteinander flüstern. Ich wollte aber nicht wie Miki zu den Kapuzinern ins Fidelis-Heim nach Feldkirch. Also landete ich im Xaverius-Haus, um Weltpriester zu werden, weil ich wusste, dass die „Missionare vom kostbaren Blut“ nach Brasilien gehen. Und in Brasilien gab es wunderschöne Frauen, das wusste ich auch. Die Worte Welt und Frauen gefielen mir. Schon damals. Also wollte ich Weltpriester werden, weil mir damals eine Alternative noch verwehrt war. Die Zeit hier, am Baggerloch, das war dann in den frühen 60er-Jahren. Das war auch die Zeit mit Walter Batruel.