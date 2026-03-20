Tiroler sitzt wegen seines Hundes in Thailand fest

Mit zwei Hunden in ein neues Leben

Die Belastung wurde zu groß. Daniel rutschte in eine tiefe Depression und entschloss sich, sein Leben zumindest für eine Zeit hinter sich zu lassen. Thailand war für ihn ein Ort, zu dem er schon lange eine besondere Verbindung hatte. Also packte er das Einzige, was ihm geblieben war – seine Hunde „Emma“ und den jungen Pitbull „Jambo“ – und trat die lange Reise an.