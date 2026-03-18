Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Richtiger Riecher

Armer Hund führte Ermittler zu Drogenplantage

Oberösterreich
18.03.2026 14:00
Der Mann hatte eine kleine Drogenplantage in der Wohnung. (Symbolbild)
Der Mann hatte eine kleine Drogenplantage in der Wohnung. (Symbolbild)(Bild: APA/dpa (Symbolbild))
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Manchmal kommt es anders, als man denkt. So in Wels, wo sich Nachbarn über einen verwahrlosten Hund sorgten. Als die Ordnungswache nachsah, stolperten die Einsatzkräfte in einer Messie-Wohnung in eine Drogenplantage. Der arme Hund wurde übrigens abgenommen und kam ins Tierheim.

0 Kommentare

Ein Routineeinsatz der neu gegründeten Ordnungswache Stadt Wels wegen einer anonymen Anzeige über mögliche Tierquälerei entwickelte sich zu einem Polizeieinsatz: Ordnungswache und Veterinärdienstwaren zu einer Adresse gerufen worden, an der ein Hund unter fragwürdigen Bedingungen gehalten worden sein soll.

Abgemagerter Hund
Beim Eintreffen war der Wohnungsmieter nicht anzutreffen. Mit Hilfe des Vermieters verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Kellerfenster einen Überblick: In der stark vermüllten Wohnung war ein abgemagerter Hund zu erkennen, dessen Haltung der Veterinärdienst als unzumutbar einstufte.

Der neue Einsatzleiter der Ordnungswache – ein ehemaliger Polizist mit langjähriger Erfahrung im Streifendienst – registrierte darüber hinaus bei der Durchsicht sofort verschiedene Utensilien, die auf Drogenkonsum beziehungsweise Vorbereitung zum Drogen-Handel hinwiesen: Unter anderem eine Feinwaage sowie getrocknete Hanfpflanzen im Waschbecken.

Polizeihund eingeschaltet
Aufgrund der Verdachtslage wurde umgehend die Polizei Wels mit einer Hunde-Streife hinzugezogen. Nach dem Betreten stieß die Polizei im Inneren auf drei Zelte mit aktiven Hanfplantagen. Der verwahrloste Hund wurde vom Veterinärdienst an Ort und Stelle behördlich abgenommen und ins Tierheim Arche Wels gebracht.

„Dank des schnellen Eingreifens konnte nicht nur ein Tier aus widriger Haltung gerettet, sondern auch ein Suchtgiftverstoß aufgedeckt werden. Vielen Dank an die Mitarbeiter der Ordnungswache Stadt Wels sowie an die Polizei Wels und den Veterinärdienst für diesen Einsatz“, lobt Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß die Helfer.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Oberösterreich
18.03.2026 14:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der Vorfall hatte einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst.
Großeinsatz in Tirol
Schuss im Spital: Details zum Täter, was er wollte
Mojtaba Khameneis Bedürfnis, sich die Beine zu vertreten, soll ihm das Leben gerettet haben.
Zufall rettete ihn
Darum überlebte neuer Ayatollah Israels Angriff
Der Uluru (vormals „Ayers Rock“) auf einer Archivaufnahme
Nach Rekordregen
Wasserfälle am Uluru: Warnung an Touristen
Ilaria Grava freut sich, ihre Eisstatue zurückzuhaben. Jetzt will sie eine noch größere Version ...
Krone Plus Logo
Stanitzel-Entführung
Nach Diebstahl: „Wir kaufen ein noch größeres Eis“
Stefanie P. und Patrick M. waren sechs Jahre ein Paar. Im Sommer 2025 kam es zur Trennung, im ...
Krone Plus Logo
Grazer Influencerin
Gutachten belegt: So qualvoll starb Stefanie (32)
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
204.997 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
159.982 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
134.690 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2162 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1733 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Sohn von FPÖ-General für Behörde „Geisterschüler“
1463 mal kommentiert
Das Sozialministerium von Korinna Schumann verschickte Mahnbriefe (siehe Dokument) an ...
Mehr Oberösterreich
Rauchgas eingeatmet
Fünf Hochhausbewohner vor Balkonbrand gerettet
Richtiger Riecher
Armer Hund führte Ermittler zu Drogenplantage
Krone Plus Logo
Spezielle Siegprämie
Hoher Gold-Preis in Linz beim Schwimm-Meeting
Gräber aus 1805
Von Kind gefundene Knochen dürften noch älter sein
Michelin Guide 2026
Zwei neue Sterne-Restaurants in Oberösterreich
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf