Armer Hund führte Ermittler zu Drogenplantage

Manchmal kommt es anders, als man denkt. So in Wels, wo sich Nachbarn über einen verwahrlosten Hund sorgten. Als die Ordnungswache nachsah, stolperten die Einsatzkräfte in einer Messie-Wohnung in eine Drogenplantage. Der arme Hund wurde übrigens abgenommen und kam ins Tierheim.
Ein Routineeinsatz der neu gegründeten Ordnungswache Stadt Wels wegen einer anonymen Anzeige über mögliche Tierquälerei entwickelte sich zu einem Polizeieinsatz: Ordnungswache und Veterinärdienstwaren zu einer Adresse gerufen worden, an der ein Hund unter fragwürdigen Bedingungen gehalten worden sein soll.
Abgemagerter Hund
Beim Eintreffen war der Wohnungsmieter nicht anzutreffen. Mit Hilfe des Vermieters verschafften sich die Einsatzkräfte über ein Kellerfenster einen Überblick: In der stark vermüllten Wohnung war ein abgemagerter Hund zu erkennen, dessen Haltung der Veterinärdienst als unzumutbar einstufte.
Der neue Einsatzleiter der Ordnungswache – ein ehemaliger Polizist mit langjähriger Erfahrung im Streifendienst – registrierte darüber hinaus bei der Durchsicht sofort verschiedene Utensilien, die auf Drogenkonsum beziehungsweise Vorbereitung zum Drogen-Handel hinwiesen: Unter anderem eine Feinwaage sowie getrocknete Hanfpflanzen im Waschbecken.
Polizeihund eingeschaltet
Aufgrund der Verdachtslage wurde umgehend die Polizei Wels mit einer Hunde-Streife hinzugezogen. Nach dem Betreten stieß die Polizei im Inneren auf drei Zelte mit aktiven Hanfplantagen. Der verwahrloste Hund wurde vom Veterinärdienst an Ort und Stelle behördlich abgenommen und ins Tierheim Arche Wels gebracht.
„Dank des schnellen Eingreifens konnte nicht nur ein Tier aus widriger Haltung gerettet, sondern auch ein Suchtgiftverstoß aufgedeckt werden. Vielen Dank an die Mitarbeiter der Ordnungswache Stadt Wels sowie an die Polizei Wels und den Veterinärdienst für diesen Einsatz“, lobt Sicherheitsreferent Vizebürgermeister Gerhard Kroiß die Helfer.
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