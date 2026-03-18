Armer Hund führte Ermittler zu Drogenplantage

Manchmal kommt es anders, als man denkt. So in Wels, wo sich Nachbarn über einen verwahrlosten Hund sorgten. Als die Ordnungswache nachsah, stolperten die Einsatzkräfte in einer Messie-Wohnung in eine Drogenplantage. Der arme Hund wurde übrigens abgenommen und kam ins Tierheim.