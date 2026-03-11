Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

SPD auf Rekordtief

Bayern: CSU bleibt Platzhirsch, AfD am Vormarsch

Außenpolitik
11.03.2026 12:12
Rund zehn Millionen Menschen konnten am vergangenen Sonntag bei den Kommunalwahlen ihre Stimme ...
Rund zehn Millionen Menschen konnten am vergangenen Sonntag bei den Kommunalwahlen ihre Stimme abgeben.(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von Franz Hollauf
Von Franz Hollauf

Die CSU geht aus den Kreistags- und Stadtratswahlen in Bayern klar als stärkste Partei hervor – fällt aber auf ihren niedrigsten Wert seit 1952. Die Grünen büßen deutlich ein, die SPD sinkt auf ein Rekordtief. Ein kräftiges Plus verzeichnet dagegen die AfD.

0 Kommentare

Die CSU kommt in den insgesamt 96 Landkreisen und kreisfreien Städten laut Landesamt für Statistik auf 32,5 Prozent, das sind 1,9 Prozentpunkte weniger als 2020.

Trotz Minus: Grüne bayernweit auf Platz zwei
Zweitstärkste Kraft sind knapp die Grünen. Nachdem sie 2020 noch der große Gewinner waren, büßen sie nun wieder einiges ein: Sie fallen auf 13,6 Prozent (minus 3,9 Prozentpunkte).

Dahinter folgen nahezu gleichauf SPD, AfD und Freie Wähler. Die Sozialdemokraten verlieren 1,4 Punkte auf 12,3 Prozent. Nie zuvor schnitt die SPD bei Kommunalwahlen im Freistaat Bayern schlechter ab.

Trotz Plus: AfD schaffte es in keine Oberbürgermeister-Stichwahl
Die AfD verpasste am Wahlsonntag zwar ihr Ziel, es in eine Stichwahl um einen Landrats- oder Oberbürgermeister-Posten zu schaffen – in den Kreistagen und Stadträten aber verzeichnet sie als einzige der großen Parteien ein deutliches Plus: Sie klettert von 4,7 auf 12,2 Prozent (+7,5). Die Freien Wähler bleiben mit 12,1 Prozent konstant (+0,2).

Lesen Sie auch:
SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter strebt mit 67 Jahren eine dritte Amtszeit in München an.
Grüner überrascht
Münchens roter Stadtchef muss in die Stichwahl
08.03.2026
Schlappe für die FDP
Hauchdünner Sieg für Grüne in Baden-Württemberg
09.03.2026
Krone Plus Logo
„Krone“ in Bayern
Pferde, Bier und Attacken: So lief die Söder-Show
19.02.2026

Wahlbeteiligung gestiegen
Sonstige Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge kommen zusammen unverändert auf 9,1 Prozent, Wählergruppen auf 8,2 Prozent (minus 0,4 Punkte). Die Wahlbeteiligung stieg von 58,7 auf 63,4 Prozent. Für die Ermittlung des landesweiten Ergebnisses werden die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt. Gemeinsame Wahlvorschläge mit anderen Parteien oder Gruppen sind bei diesen Zahlen der Parteien jeweils miteingerechnet.

Stichwahlen in München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg
In der bayrischen Hauptstadt München sowie in den großen Städten Nürnberg, Augsburg und Regensburg müssen die Kandidaten im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in die Stichwahl. 

Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter strebt mit 67 Jahren eine dritte Amtszeit an.
Münchens SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter strebt mit 67 Jahren eine dritte Amtszeit an.(Bild: APA/AFP/Tobias SCHWARZ)

In München muss SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter (35,6 Prozent), der mit 67 Jahren eine dritte Amtszeit anstrebt, um die Wiederwahl zittern. Dominik Krause von den Grünen (29,4 Prozent) liegt ihm dicht auf den Fersen. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
11.03.2026 12:12
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Nahe dem Kapitol
Statue zeigt Trump und Epstein in „Titanic“-Pose
Die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit hat für Donnerstag und Freitag Streiks angekündigt. 
Nahost ausgenommen
Lufthansa-Piloten streiken ab Donnerstag
OeNB-Gouverneur Martin Kocher
Iran-Krieg
Nationalbank-Chef: „Keine Rezession in Sicht“
Tag 10 im Nahost-Krieg
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
Thomas Schmid am Montag am Landesgericht Linz
Kronzeuge vor Gericht
Schmid: „Wöginger sagte, ich soll mich kümmern“
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
314.343 mal gelesen
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
268.752 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
175.710 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2170 mal kommentiert
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
1791 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1371 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Außenpolitik
SPD auf Rekordtief
Bayern: CSU bleibt Platzhirsch, AfD am Vormarsch
Tag 12 im Nahost-Krieg
Israel verlegt Truppen + drei Schiffe angegriffen
Weitere Gespräche
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
Pilnacek-U-Ausschuss
ÖVP: „Keine alternative Todesweise konstruierbar“
Polizei warnt Bürger
Iran: Nach Umsturz-Aufruf „Finger am Abzug“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf