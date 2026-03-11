Bayern: CSU bleibt Platzhirsch, AfD am Vormarsch

Trotz Plus: AfD schaffte es in keine Oberbürgermeister-Stichwahl

Die AfD verpasste am Wahlsonntag zwar ihr Ziel, es in eine Stichwahl um einen Landrats- oder Oberbürgermeister-Posten zu schaffen – in den Kreistagen und Stadträten aber verzeichnet sie als einzige der großen Parteien ein deutliches Plus: Sie klettert von 4,7 auf 12,2 Prozent (+7,5). Die Freien Wähler bleiben mit 12,1 Prozent konstant (+0,2).