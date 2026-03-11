Bayern: CSU bleibt Platzhirsch, AfD am Vormarsch

Die CSU geht aus den Kreistags- und Stadtratswahlen in Bayern klar als stärkste Partei hervor – fällt aber auf ihren niedrigsten Wert seit 1952. Die Grünen büßen deutlich ein, die SPD sinkt auf ein Rekordtief. Ein kräftiges Plus verzeichnet dagegen die AfD.
Die CSU kommt in den insgesamt 96 Landkreisen und kreisfreien Städten laut Landesamt für Statistik auf 32,5 Prozent, das sind 1,9 Prozentpunkte weniger als 2020.
Trotz Minus: Grüne bayernweit auf Platz zwei
Zweitstärkste Kraft sind knapp die Grünen. Nachdem sie 2020 noch der große Gewinner waren, büßen sie nun wieder einiges ein: Sie fallen auf 13,6 Prozent (minus 3,9 Prozentpunkte).
Dahinter folgen nahezu gleichauf SPD, AfD und Freie Wähler. Die Sozialdemokraten verlieren 1,4 Punkte auf 12,3 Prozent. Nie zuvor schnitt die SPD bei Kommunalwahlen im Freistaat Bayern schlechter ab.
Trotz Plus: AfD schaffte es in keine Oberbürgermeister-Stichwahl
Die AfD verpasste am Wahlsonntag zwar ihr Ziel, es in eine Stichwahl um einen Landrats- oder Oberbürgermeister-Posten zu schaffen – in den Kreistagen und Stadträten aber verzeichnet sie als einzige der großen Parteien ein deutliches Plus: Sie klettert von 4,7 auf 12,2 Prozent (+7,5). Die Freien Wähler bleiben mit 12,1 Prozent konstant (+0,2).
Wahlbeteiligung gestiegen
Sonstige Parteien und gemeinsame Wahlvorschläge kommen zusammen unverändert auf 9,1 Prozent, Wählergruppen auf 8,2 Prozent (minus 0,4 Punkte). Die Wahlbeteiligung stieg von 58,7 auf 63,4 Prozent. Für die Ermittlung des landesweiten Ergebnisses werden die Stadtratswahlen in den kreisfreien Städten und die Kreistagswahlen in den Landkreisen zusammengezählt. Gemeinsame Wahlvorschläge mit anderen Parteien oder Gruppen sind bei diesen Zahlen der Parteien jeweils miteingerechnet.
Stichwahlen in München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg
In der bayrischen Hauptstadt München sowie in den großen Städten Nürnberg, Augsburg und Regensburg müssen die Kandidaten im Rennen um das Amt des Oberbürgermeisters in die Stichwahl.
In München muss SPD-Oberbürgermeister Dieter Reiter (35,6 Prozent), der mit 67 Jahren eine dritte Amtszeit anstrebt, um die Wiederwahl zittern. Dominik Krause von den Grünen (29,4 Prozent) liegt ihm dicht auf den Fersen.
