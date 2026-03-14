Kärntner Hochzeitskunst wurde ausgezeichnet

Seit drei Jahren führen die beiden die Hochzeitslocation – mit einem klaren Konzept. Statt auf Masse setzen sie bewusst auf Exklusivität. „Bei uns finden nicht drei Hochzeiten an einem Wochenende statt. Das Brautpaar verbringt das ganze Wochenende hier“, erklärt Grünbacher. Ziel sei es, Stress zu vermeiden und eine private, entspannte Atmosphäre zu schaffen. Die Betreiber wissen dabei genau, wovon sie sprechen: 2023 haben sie selbst am Haidensee geheiratet und die Location damit quasi eröffnet. „Für heuer haben wir zwar die beliebten Sommermonate bereits ausgebucht, aber es gibt noch einzelne freie Termine.“