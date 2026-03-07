Schlagabtausch nach beschlagnahmten Millionen

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán leben ihre gegenseitige Abneigung nun in einem öffentlich ausgetragenen Streit aus. Die jüngste Eskalation fußt auf der Beschlagnahme von Ukraine-Millionen und dem Streit um eine Gaspipeline.
Ungarische Behörden setzten vorübergehend sieben Ukrainer fest und beschlagnahmten einen Geldtransport aus Österreich mit Bargeld und Gold im Wert von rund 82 Millionen Dollar. Die Behörden begründete den Zugriff mit dem Verdacht auf Geldwäsche. Die Regierung in Kiew warf Ungarn Staatsterrorismus und Geiselnahme vor.
Davor blockierte Budapest die Freigabe des EU-Kredits aufgrund des eingestellten Transits über die Erdölpipeline „Druschba“ (Freundschaft). Nach ukrainischen Angaben wurde diese durch einen russischen Drohnenangriff Ende Jänner beschädigt. Ungarn und auch die ebenfalls vom Transitstopp betroffene benachbarte Slowakei zweifeln diese Angaben an und fordern Zugang für eine Expertenkommission der Europäischen Union.
Aus Kiew kommt sogar Morddrohung an Orbán
Selenskyj antwortete auf die Kredit-Blockade Ungarns unverhohlen mit einer Morddrohung an Orbán: „Wir hoffen, dass eine Person in der Europäischen Union die 90 Milliarden Euro nicht blockieren wird und die ukrainischen Kämpfer Waffen bekommen, andernfalls geben wir die Adresse dieser Person unseren Jungs weiter, auf dass sie ihn anrufen und mit ihm in ihrer Sprache reden.“
Schützenhilfe für Orbán, der sich gerade mitten im Wahlkampf befindet, kam aus Moskau und der FPÖ. Der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker sprach von einer „ungeheuerlichen Drohkulisse gegen den demokratisch gewählten Regierungschef eines EU-Mitgliedstaates“. Damit seien alle roten Linien überschritten worden. „Spätestens jetzt muss der EU-Beitrittsprozess der Ukraine sofort gestoppt werden.“ Der Kreml reagierte mit Spott. Es könnte für das NATO-Mitglied Ungarn Zeit sein, um Beistand nach Artikel 5 des Bündnisvertrags zu bitten, so Kremlsprecher Dmitri Peskow.
Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteile die Drohungen aus Kiew scharf.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.