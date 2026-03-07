Schlagabtausch nach beschlagnahmten Millionen

Schützenhilfe für Orbán, der sich gerade mitten im Wahlkampf befindet, kam aus Moskau und der FPÖ. Der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker sprach von einer „ungeheuerlichen Drohkulisse gegen den demokratisch gewählten Regierungschef eines EU-Mitgliedstaates“. Damit seien alle roten Linien überschritten worden. „Spätestens jetzt muss der EU-Beitrittsprozess der Ukraine sofort gestoppt werden.“ Der Kreml reagierte mit Spott. Es könnte für das NATO-Mitglied Ungarn Zeit sein, um Beistand nach Artikel 5 des Bündnisvertrags zu bitten, so Kremlsprecher Dmitri Peskow.