Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Ungarn gegen Ukraine

Schlagabtausch nach beschlagnahmten Millionen

Außenpolitik
07.03.2026 23:31
Der Geldtransporter-Inhalt: neun Kilo Gold und Millionen in Euro
Der Geldtransporter-Inhalt: neun Kilo Gold und Millionen in Euro(Bild: AFP/HANDOUT)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj und Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán leben ihre gegenseitige Abneigung nun in einem öffentlich ausgetragenen Streit aus. Die jüngste Eskalation fußt auf der Beschlagnahme von Ukraine-Millionen und dem Streit um eine Gaspipeline.

0 Kommentare

Ungarische Behörden setzten vorübergehend sieben Ukrainer fest und beschlagnahmten einen Geldtransport aus Österreich mit Bargeld und Gold im Wert von rund 82 Millionen Dollar. Die Behörden begründete den Zugriff mit dem Verdacht auf Geldwäsche. Die Regierung in Kiew warf Ungarn Staatsterrorismus und Geiselnahme vor.

Rund 80 Millionen Euro sind hier aufgebaut.
Rund 80 Millionen Euro sind hier aufgebaut.(Bild: AFP/HANDOUT)

Davor blockierte Budapest die Freigabe des EU-Kredits aufgrund des eingestellten Transits über die Erdölpipeline „Druschba“ (Freundschaft). Nach ukrainischen Angaben wurde diese durch einen russischen Drohnenangriff Ende Jänner beschädigt. Ungarn und auch die ebenfalls vom Transitstopp betroffene benachbarte Slowakei zweifeln diese Angaben an und fordern Zugang für eine Expertenkommission der Europäischen Union.

Aus Kiew kommt sogar Morddrohung an Orbán
Selenskyj antwortete auf die Kredit-Blockade Ungarns unverhohlen mit einer Morddrohung an Orbán: „Wir hoffen, dass eine Person in der Europäischen Union die 90 Milliarden Euro nicht blockieren wird und die ukrainischen Kämpfer Waffen bekommen, andernfalls geben wir die Adresse dieser Person unseren Jungs weiter, auf dass sie ihn anrufen und mit ihm in ihrer Sprache reden.“

Lesen Sie auch:
Oppositionschef Péter Magyar fordert die EU-Spitze auf, alle Beziehungen zur Ukraine ...
Nach Drohung aus Kiew
Orbán erhält Schützenhilfe von Herausforderer
06.03.2026
Geldtransport gestoppt
Ukraine: Ungarn nahm Bankmitarbeiter als Geiseln
06.03.2026
Streit um Öl-Pipeline
Viktor Orbáns „Beweisfotos“ und „Röntgenblick“
04.03.2026

Schützenhilfe für Orbán, der sich gerade mitten im Wahlkampf befindet, kam aus Moskau und der FPÖ. Der blaue Generalsekretär Christian Hafenecker sprach von einer „ungeheuerlichen Drohkulisse gegen den demokratisch gewählten Regierungschef eines EU-Mitgliedstaates“. Damit seien alle roten Linien überschritten worden. „Spätestens jetzt muss der EU-Beitrittsprozess der Ukraine sofort gestoppt werden.“ Der Kreml reagierte mit Spott. Es könnte für das NATO-Mitglied Ungarn Zeit sein, um Beistand nach Artikel 5 des Bündnisvertrags zu bitten, so Kremlsprecher Dmitri Peskow.

Auch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen verurteile die Drohungen aus Kiew scharf.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
07.03.2026 23:31
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Wolodymyr Selenskyj
UngarnÖsterreichKiewBudapestUkraine
BargeldGoldGeldwäscheRegierungGeiselnahmeKredit
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Wirtschafts-Duell
Polit-Bilanz: „Zu viel PR, zu wenig Umsetzung“
IS-Anhänger verurteilt
Messerangriff am Holocaust-Mahnmal: 13 Jahre Haft
Katrin (li.) und Agnieszka (re.) sind für unsere Gesellschaft systemrelevant.
Krone Plus Logo
Weltfrauentag
Im Portrait: Pflege-Heldinnen ganz persönlich!
Der Krieg im Nahen Osten führt auch an den Börsen zu Verunsicherung.
Eskalation in Nahost
Aktien auf Talfahrt – Öl und Gas werden teurer
Am Freitagabend marschierte dieses Paar in den Hofladen und füllte sich drei Taschen.
Hofladen geplündert
Diebe ließen Waren im Wert von 850 Euro mitgehen
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
NATO verstärkt Raketenabwehr ++ „Lasst die Kurden“
285.911 mal gelesen
Eine Einheit des Patriot-Raketenabwehrsystems in Litauen
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
251.958 mal gelesen
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
230.944 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Innenpolitik
Babler übersteht mit 81,5 Prozent die rote Prüfung
2692 mal kommentiert
Ein Wahlergebnis, das Andreas Babler kurz aufatmen lässt.
Außenpolitik
Russland liefert Infos an Iran ++ Opferzahl steigt
2221 mal kommentiert
Es gibt Hinweise darauf, dass Moskau versucht hat, sich in den Krieg einzumischen.
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
2051 mal kommentiert
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Mehr Außenpolitik
Ungarn gegen Ukraine
Schlagabtausch nach beschlagnahmten Millionen
Tag 8 im Nahost-Krieg
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
Krone Plus Logo
Das kostet sie uns
Wehrpflicht wäre Milliardenschaden fürs Budget
„Krone“-Analyse
Der talentierte Herr Babler und seine Funktionäre
Krone Plus Logo
Das große Interview
Von welchem Iran träumen Sie, Frau Loos?
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf