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Autofrühling Neusiedl/See: Mobilität trifft Musik

Burgenland
16.03.2026 12:29
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(Bild: Weintritt)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Der Frühling bringt Bewegung – und genau das steht beim Autofrühling in Neusiedl am See im Mittelpunkt. Am 20. und 21. März lädt das Autohaus Weintritt zu einem besonderen Wochenende rund um Mobilität, Innovation und persönliche Beratung. Besucher können dabei aktuelle Fahrzeugmodelle entdecken, sich über Neuheiten informieren und die neuesten Trends der Automobilbranche hautnah erleben. Ein besonderes musikalisches Highlight wartet zudem am Freitag, 20. März, ab 18 Uhr auf die Besucher.

Der Autofrühling bietet eine ideale Gelegenheit für alle, die auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug sind oder sich einfach für moderne Mobilität interessieren. Besucher erwartet eine entspannte Atmosphäre mit attraktiven Frühlingsangeboten, persönlicher Beratung und unverbindlichen Probefahrten.

Modelle entdecken und vergleichen
Im Mittelpunkt stehen die neuesten Fahrzeuge verschiedener Marken. Interessierte können Modelle entdecken, vergleichen und sich ausführlich beraten lassen. Besonders spannend ist die Präsentation neuer Fahrzeuge von Ford, Suzuki sowie Omoda & Jaecoo, darunter auch eine exklusive Vorab-Präsentation des Omoda 9.

(Bild: Weintritt)

Auch beliebte Modelle wie der Suzuki e Vitara sowie weitere Fahrzeuge aus der Suzuki- und Ford-Palette stehen bereit und können direkt im Schauraum erlebt werden. Damit wird der Autofrühling zu einem Treffpunkt für alle, die Technik, Design und Fahrspaß verbinden möchten.

(Bild: Weintritt)
(Bild: Weintritt)

Wenn Mobilität auf Musik trifft
Ein besonderes Highlight wartet bereits am Freitag, 20. März ab 18 Uhr auf die Besucher beim Autofrühling im Autohaus Weintritt. Unter dem Motto „Mobilität trifft Musik“ verwandelt sich das Autohaus in eine außergewöhnliche Eventlocation.

(Bild: Weintritt)

Für musikalische Unterhaltung sorgt ein hochkarätiges Programm: Tenor Herbert Lippert, die Tamburizza Parndorf in Begleitung von Prof. Ferry Janoska sowie als Höhepunkt das renommierte Janoska Ensemble. Durch den Abend führt Dr. Sepp Gmasz. Ein Abend, der nicht nur automobile Herzen höherschlagen lässt.

(Bild: Weintritt)
(Bild: Weintritt)

Anmeldung für den Musikabend am Freitag, 20. März

  • Telefon: 02167 / 3175
  • E-Mail: autohaus-neusiedl@weintritt.at

Genuss und Unterhaltung inklusive
Neben den musikalischen Darbietungen ist selbstverständlich auch für das leibliche Wohl der Gäste gesorgt. Kulinarische Spezialitäten begleiten den Abend und sorgen dafür, dass Besucher den Auftakt des Autofrühlings in entspannter Atmosphäre genießen können.

Der Autofrühling in Neusiedl am See wird damit zu mehr als nur einer Fahrzeugpräsentation: Er verbindet Mobilität, Unterhaltung und Begegnung zu einem Erlebnis für die ganze Region.

Ein Wochenende voller Inspiration
Wer sich für Autos begeistert oder einfach einen stimmungsvollen Frühlingsauftakt erleben möchte, sollte sich das Wochenende vormerken.

(Bild: Weintritt)

Mit neuen Fahrzeugen, spannenden Präsentationen, persönlicher Beratung und einem besonderen Musikabend bietet der Autofrühling in Neusiedl am See alles, was einen gelungenen Start in die neue Saison ausmacht.

Autohaus Weintritt

Adresse: Wienerstraße 106, 7100 Neusiedl/See

Telefon: +43 2167 / 3175

E-Mail: autohaus-neusiedl@weintritt.at

Website:  www.weintritt.at

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