Autofrühling Neusiedl/See: Mobilität trifft Musik

Der Frühling bringt Bewegung – und genau das steht beim Autofrühling in Neusiedl am See im Mittelpunkt. Am 20. und 21. März lädt das Autohaus Weintritt zu einem besonderen Wochenende rund um Mobilität, Innovation und persönliche Beratung. Besucher können dabei aktuelle Fahrzeugmodelle entdecken, sich über Neuheiten informieren und die neuesten Trends der Automobilbranche hautnah erleben. Ein besonderes musikalisches Highlight wartet zudem am Freitag, 20. März, ab 18 Uhr auf die Besucher.