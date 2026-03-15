In 160 Jahren vom Vieh- zum Familienmarkt

„Heute ist der Josefimarkt ein Markt für die gesamte Familie“, freut sich Marktreferent Andreas Kutej, der auf viele Besucher und Sonnenschein hofft. Die vielen Krämerstände bieten bunte Spielsachen, Bauern bringen ihre Köstlichkeiten, Unternehmer präsentieren sich auf der Wirtschaftsmesse und in den Zelten darf der Frühlingsbeginn gefeiert werden. Start am Wochenende nach dem JosefitagDer gesamte Ortskern wird am 21. und 22. März zu einem Fest – und alle Unternehmer, Bauern und Bewohner machen mit. Los geht es am Samstag um 14 Uhr mit dem Bieranstich beim Vorplatz des Gasthofs Kirchenwirt-Kolleritsch. „Kulinarisch bietet der Josefimarkt alles, was das Herz begehrt“, sagt Kutej. Für Süße gibt’s beim Café Reinhart „Josefitorte“, beim Jesuscafé der Pfarrjugend werden Cremeschnitten aufgetischt. Und wer er traditionell will, wärmt sich mit der traditionellen „Josefisuppe“ (siehe unten).