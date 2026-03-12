Kaum Entspannung an den heimischen Zapfsäulen

Ölpreise bleiben hoch

An den Ölmärkten zeichnet sich auch nach der Freigabe von Ölreserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) keine Entspannung ab. Sorgen vor einer dauerhaften Blockade der Straße von Hormuz hielten die Preise zuletzt weiter auf hohem Niveau. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent kostete zuletzt 97,95 Dollar (84,58 Euro). Die US-Sorte WTI notierte bei 92,04 Dollar. Zum Wochenanfang lagen die Preise zeitweise auf einem Rekordniveau, gaben dann aber wieder nach.