Ökonomin: „Hoffnung schon vor Iran-Krieg mager“

Auch die Frage der Leistbarkeit von Eigentum wird im Laufe des Gesprächs Thema. Viele Menschen haben heute das Gefühl, sich weniger aufbauen zu können als frühere Generationen. Woran es liegt? „Die Grundstücks- und Wohnungspreise sind tatsächlich sehr, sehr stark gestiegen“, bestätigt Köppl-Turyna. Weil Bauauflagen und regulatorische Anforderungen in vielen Bereichen deutlich umfangreicher geworden sind, würde viel weniger gebaut werden – vor allem günstiger Wohnraum.