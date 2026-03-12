Trumps neues Zollsystem verstößt gegen Deal mit EU

Die US-Untersuchung wurde gegen insgesamt 16 wichtige Handelspartner eingeleitet, darunter Mexiko, Südkorea, China und Japan. Als Belege für die Überkapazitäten nannte der US-Handelsbeauftragte Jamieson Greer unter anderem den Automobilsektor in China und Japan, wo viele Unternehmen nicht rentabel seien, überschüssige Kapazitäten bei Halbleitern in Singapur und Handelsüberschüsse in Deutschland und Irland. Eine weitere Untersuchung, die am heutigen Donnerstag beginnen soll, zielt auf den Import von Waren, die unter Zwangsarbeit hergestellt wurden. Diese betrifft Lieferungen aus mehr als 60 Ländern.