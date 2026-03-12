Eine „weiße Weste“ für die violetten Vorstände

Es waren schwere Vorwürfe, die in der Aufsichtsratssitzung der FK Austria Wien AG am 16. Jänner auf den Tisch kamen: Finanzvorstand Harald Zagiczek hatte im Zuge von Verhandlungen mit einem kroatischen Investorenvermittler nicht nur via privater E-Mail-Adresse Allmachtsfantasien geäußert, wonach er sich in einer zukünftigen Struktur als alleiniger Vorstand sehe. Der Wirtschaftsboss soll in weiterer Folge auch gewisse Vorteile für sich eingefordert haben, sollten sich mithilfe neuer Geldgeber die ungeliebten Investoren der Viola Invest aus dem Klub drängen lassen. Behauptete der Vermittler in einer eidesstattlichen Erklärung. Darüber hinaus ging es um einen inoffiziellen Tombola-Topf, aus dem 10.000 Euro für die Anbahnung von Stadion-Verkaufsgesprächen entnommen worden sein sollen. Gegen Jürgen Werner, bis August Sportvorstand, wurde der Vorwurf erhoben, er habe bei der Verpflichtung des ablösefreien Spielers Barry 20.000 Euro an zwei Agenturen freigegeben.