„Was passiert ist, war eine Farce, aber …“

Dass sich Joshua Kimmich und Michael Olise im Champions-League-Spiel gegen Atalanta Gelbe Karten abgeholt hatten, sorgte für Wirbel, auch eine längere Sperre war im Anschluss diskutiert worden. Didi Hamann sprach zwar von einer „Farce“, ist jedoch davon überzeugt, beide Spieler im Viertelfinale zu sehen.
Als die Partie bereits längst entschieden war, sahen erst Olise, dann Kimmich wegen Spielverzögerung die Gelbe Karte. Für beide Profis war es die dritte im laufenden Wettbewerb – heißt: im Achtelfinal-Rückspiel gegen Atalanta muss das Duo zuschauen, darf jedoch im Falle eines Weiterkommens (nach dem 6:1 durchaus wahrscheinlich) im Viertelfinale wieder mitmischen.
„Jeder weiß, was sie gemacht haben und warum. Nun zur Frage, ob die UEFA sie dafür mit einer zusätzlichen Sperre bestrafen wird: Ich wüsste nicht wie“, kommentierte Hamann die Causa in seiner Kolumne für Sky. „Sergio Ramos hat damals zugegeben, dass er die Gelbe Karte absichtlich provoziert hat, das hat ihn zwei Spiele Sperre gekostet. Wie will man beweisen, dass die Bayern-Spieler die Karten absichtlich geholt haben?“
„Diskussion überflüssig“
Das kann sich der ehemalige Bayern-Profi nicht vorstellen. „Für mich ist die Diskussion überflüssig. Eine Strafe kann und darf es nicht geben. Was am Dienstag passiert ist, war eine Farce, aber die Bayern hatten sich diese Möglichkeit durch ihre hohe Führung irgendwo erarbeitet, es so zu machen. Absicht wird man ihnen nicht nachweisen können, deswegen werden sie im Viertelfinale wieder dabei sein“, so Hamann.
