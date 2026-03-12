Regula Mühlemann: „Die Hasen im Donaupark“

Es gibt Stimmen, die nicht nur singen, sondern sie wirken wie ein Leuchten, das den Raum erfüllt. Die international gefeierte Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann gehört dazu. Sie gab mit einem heftig umjubelten Konzert ihr Debüt im Linzer Brucknerhaus.
Regula Mühlemann ist bekannt für ihre Leichtigkeit in Koloraturen und ihre einfühlsame Bühnenpräsenz. Das brachte sie alles nach Linz mit.
Mit Liedern des 19. und 20. Jahrhunderts, in denen die Schönheit der Natur, Lebenskraft und Vergänglichkeit, die Liebe und das Vogelgezwitscher besungen werden, begeisterte die Schweizer Sopranistin das ausverkaufte Brucknerhaus. Sie wurde von der gebürtigen Russin Tatjana Korsunkaya am Klavier begleitet, die nun in Basel eine Professur innehat.
Superlative reichen da nicht mehr
Es wirkte alles sehr einfach, selbstverständlich, stark im Ausdruck, mit schönem Timbre und lockerer Virtuosität. Lieder von Franz Schubert, Richard Strauss, Dominik Argento und Frank Bridge wurden von den Musikerinnen selbst sympathisch moderiert.
Drei Zugaben, darunter ein Lied in Schwyzerdütsch. Zuletzt das geniale Lied „Morgen“ von Richard Strauss, bei dem die Pianistin bewies, dass man ein schönes Violinsolo (Orchesterversion) auch auf dem Klavier zelebrieren kann.
Das Publikum überreichte Geschenke
Blumensträuße und eine prächtige Ananas wurden von Fans überreicht. Die Sängerin gab noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg, nämlich auch auf die kleinen Dinge achtzugeben. Zum Beispiel auf Vorgänge in der Natur. Offenbar hatte sie selbst „die Hasen im Donaupark!“ beobachtet, um sich auf den Abend einzustimmen. Das zeigte Wirkung: Ein Musikabend in derartig hoher Qualität und Stimmigkeit bewirkte eine enorm friedliche Atmosphäre! Beeindruckend!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.