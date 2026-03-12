Vorteilswelt
Brucknerhaus Linz

Regula Mühlemann: „Die Hasen im Donaupark“

Oberösterreich
12.03.2026 17:00
Hochkarätige Stimmen sind im Linzer Brucknerhaus zu Gast: Regula Mühlemann begeisterte einen ...
Hochkarätige Stimmen sind im Linzer Brucknerhaus zu Gast: Regula Mühlemann begeisterte einen restlos ausverkauften Saal.(Bild: Reinhard Winkler)
Porträt von Johannes Sonnberger
Von Johannes Sonnberger

Es gibt Stimmen, die nicht nur singen, sondern sie wirken wie ein Leuchten, das den Raum erfüllt. Die international gefeierte Schweizer Sopranistin Regula Mühlemann gehört dazu. Sie gab mit einem heftig umjubelten Konzert ihr Debüt im Linzer Brucknerhaus.

Regula Mühlemann ist bekannt für ihre Leichtigkeit in Koloraturen und ihre einfühlsame Bühnenpräsenz. Das brachte sie alles nach Linz mit.

Mit Liedern des 19. und 20. Jahrhunderts, in denen die Schönheit der Natur, Lebenskraft und Vergänglichkeit, die Liebe und das Vogelgezwitscher besungen werden, begeisterte die Schweizer Sopranistin das ausverkaufte Brucknerhaus. Sie wurde von der gebürtigen Russin Tatjana Korsunkaya am Klavier begleitet, die nun in Basel eine Professur innehat.

Superlative reichen da nicht mehr
Es wirkte alles sehr einfach, selbstverständlich, stark im Ausdruck, mit schönem Timbre und lockerer Virtuosität. Lieder von Franz Schubert, Richard Strauss, Dominik Argento und Frank Bridge wurden von den Musikerinnen selbst sympathisch moderiert.

Drei Zugaben, darunter ein Lied in Schwyzerdütsch. Zuletzt das geniale Lied „Morgen“ von Richard Strauss, bei dem die Pianistin bewies, dass man ein schönes Violinsolo (Orchesterversion) auch auf dem Klavier zelebrieren kann.

Das Publikum überreichte Geschenke
Blumensträuße und eine prächtige Ananas wurden von Fans überreicht. Die Sängerin gab noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg, nämlich auch auf die kleinen Dinge achtzugeben. Zum Beispiel auf Vorgänge in der Natur. Offenbar hatte sie selbst „die Hasen im Donaupark!“ beobachtet, um sich auf den Abend einzustimmen. Das zeigte Wirkung: Ein Musikabend in derartig hoher Qualität und Stimmigkeit bewirkte eine enorm friedliche Atmosphäre! Beeindruckend!

Oberösterreich
12.03.2026 17:00
