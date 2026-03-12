Regula Mühlemann: „Die Hasen im Donaupark“

Das Publikum überreichte Geschenke

Blumensträuße und eine prächtige Ananas wurden von Fans überreicht. Die Sängerin gab noch eine Lebensweisheit mit auf den Weg, nämlich auch auf die kleinen Dinge achtzugeben. Zum Beispiel auf Vorgänge in der Natur. Offenbar hatte sie selbst „die Hasen im Donaupark!“ beobachtet, um sich auf den Abend einzustimmen. Das zeigte Wirkung: Ein Musikabend in derartig hoher Qualität und Stimmigkeit bewirkte eine enorm friedliche Atmosphäre! Beeindruckend!