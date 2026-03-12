„Glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebte“

Lebensgefährliche Verletzung

Nachdem Passanten eingeschritten und die Lage beruhigt haben, ging der 26-Jährige zurück ins Lokal, nahm sich eine leere Wodkaflasche und schlug diese auf den Hinterkopf eines Kontrahenten, berichtete die Staatsanwältin. Als der ältere Bruder des Türken einschritt, attackierte der Syrer den Mann mit der abgebrochenen Glasflasche. Folge: Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht- und Halsbereich. „Es ist nur ein glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebt habt“, spricht die Anklägerin von einer lebensbedrohlichen Attacke.