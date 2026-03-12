Vorteilswelt
Vorwurf: Mordversuch

„Glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebte"

Gericht
12.03.2026 17:00
Der 26-jährige Angeklagte ist in der Justizanstalt Puch in U-Haft.
Der 26-jährige Angeklagte ist in der Justizanstalt Puch in U-Haft.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Antonio Lovric
Von Antonio Lovric

Es war eine blutige Schlägerei, die sich am 8. November vor einem Halleiner Lokal abgespielt hatte. Geschworene müssen jetzt entscheiden: Wollte einer der Angreifer, ein Syrer (26), seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Wodka-Flasche töten? Sein Verteidiger spricht von Notwehr. Die Staatsanwältin sieht das anders.

Der blutige Vorfall passierte am Abend des 8. November 2025 vor einem Lokal in Hallein. Der Angeklagte, ein 26-jähriger Syrer, feierte an jenem Abend mit einem tschetschenischen Freund (31), der jetzt ebenfalls vor den Geschworenen sitzt. Beide gerieten mit einem türkischen Brüderpaar in Streit. Zuerst flog die Faust des 31-Jährigen. Danach artete es in eine Schlägerei zwischen den vier Kontrahenten aus.

Lebensgefährliche Verletzung
Nachdem Passanten eingeschritten und die Lage beruhigt haben, ging der 26-Jährige zurück ins Lokal, nahm sich eine leere Wodkaflasche und schlug diese auf den Hinterkopf eines Kontrahenten, berichtete die Staatsanwältin. Als der ältere Bruder des Türken einschritt, attackierte der Syrer den Mann mit der abgebrochenen Glasflasche. Folge: Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht- und Halsbereich. „Es ist nur ein glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebt habt“, spricht die Anklägerin von einer lebensbedrohlichen Attacke. 

Während der Tschetschene die ihm angelastete Körperverletzung zugibt, bestreitet der Syrer den Vorwurf des versuchten Mordes: „Die Brüder sind nicht ganz so unschuldig“, meinte der Verteidiger und sprach von Notwehr. Die Staatsanwältin betonte dagegen, dass die Brüder die Opfer und die beiden Angeklagten die Aggressoren waren. 

Der Zweitangeklagte wurde wegen Körperverletzung zu einem Jahr teilbedingter Haft, vier davon unbedingt, verurteilt. Im Falle des Syrers wird der Prozess fortgesetzt.

