„Glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebte“

Es war eine blutige Schlägerei, die sich am 8. November vor einem Halleiner Lokal abgespielt hatte. Geschworene müssen jetzt entscheiden: Wollte einer der Angreifer, ein Syrer (26), seinen Kontrahenten mit einer abgebrochenen Wodka-Flasche töten? Sein Verteidiger spricht von Notwehr. Die Staatsanwältin sieht das anders.
Der blutige Vorfall passierte am Abend des 8. November 2025 vor einem Lokal in Hallein. Der Angeklagte, ein 26-jähriger Syrer, feierte an jenem Abend mit einem tschetschenischen Freund (31), der jetzt ebenfalls vor den Geschworenen sitzt. Beide gerieten mit einem türkischen Brüderpaar in Streit. Zuerst flog die Faust des 31-Jährigen. Danach artete es in eine Schlägerei zwischen den vier Kontrahenten aus.
Lebensgefährliche Verletzung
Nachdem Passanten eingeschritten und die Lage beruhigt haben, ging der 26-Jährige zurück ins Lokal, nahm sich eine leere Wodkaflasche und schlug diese auf den Hinterkopf eines Kontrahenten, berichtete die Staatsanwältin. Als der ältere Bruder des Türken einschritt, attackierte der Syrer den Mann mit der abgebrochenen Glasflasche. Folge: Stich- und Schnittverletzungen im Gesicht- und Halsbereich. „Es ist nur ein glücklicher Zufall, dass das Opfer überlebt habt“, spricht die Anklägerin von einer lebensbedrohlichen Attacke.
Während der Tschetschene die ihm angelastete Körperverletzung zugibt, bestreitet der Syrer den Vorwurf des versuchten Mordes: „Die Brüder sind nicht ganz so unschuldig“, meinte der Verteidiger und sprach von Notwehr. Die Staatsanwältin betonte dagegen, dass die Brüder die Opfer und die beiden Angeklagten die Aggressoren waren.
Der Zweitangeklagte wurde wegen Körperverletzung zu einem Jahr teilbedingter Haft, vier davon unbedingt, verurteilt. Im Falle des Syrers wird der Prozess fortgesetzt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.