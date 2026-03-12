Das machte Presley-Ex Priscilla beim 48er-Tandler

Priscilla Presley hat am Donnerstag symbolisch eine Elvis-Ausstellung im „48-Tandler“, dem Altwarenmarkt der MA48, eröffnet. Die Exponate würden „Erinnerungen wecken“, sagte die 80-Jährige. Ein Lieblingsstück konnte sie keines nennen: „Alle sind besonders, es ist eine gute Auswahl, wunderbar“, freute sich die Schauspielerin.
In Österreich kam die Amerikanerin gestern per Flug an – ihre Koffer aber nicht. Darum war sie heute vor einem Medientermin beim 48er-Tandler noch shoppen.
Viele Emotionen
Vielleicht ist Priscilla Presley deshalb mit mehr als einer Stunde Verspätung zur Pressekonferenz erschienen. Frei nach „Elvis has left the building“ (Elvis hat das Gebäude verlassen), wie nach Ende der Konzerte des Kings durchgesagt wurde, hieß es schließlich: „Priscilla ist im Gebäude.“ In knapp einer Viertelstunde sprach sie etwa über ihr im Vorjahr erschienenes Buch „Softly, As I Leave You: Mein Leben nach Elvis“: „Ich bin stolz darauf. Es ist immer schwer, über sein eigenes Leben zu schreiben.“ So viele Emotionen würden hochkommen.
Sie stehe zwar in der Öffentlichkeit, ihr Privatleben halte sie aber bedeckt, betonte Priscilla Presley. „Das ist manchmal schwer“, versicherte sie und verwies auf Paparazzi. „Aber die Leute sind eigentlich immer alle nett zu mir, ich habe noch niemanden getroffen, der gemein gewesen wäre.“
Bücher machen Eindruck
Beeindruckt war Priscilla Presley von den vielen Büchern, die beim Tandler zur Auswahl stehen: „Hat die alle jemand gelesen? Ich könnte Tage hier verbringen. Unglaublich.“
Ab morgen bis Sonntag ist die fein aufbereitete Ausstellung „Elvis & Priscilla“ bei freiem Eintritt geöffnet. An allen drei Tagen finden jeweils zwei kostenlose Führungen um 13 und um 15 Uhr statt. Zu den Highlights zählt unter anderem die Gitarre, die Elvis 1959 in Frankfurt kaufte. „Ich bin damals zu ihm, und er hat diese Gitarre gespielt“, erinnerte sich Priscilla Presley an die Zeit in Deutschland. „Außerdem hat er für seine Konzerte nach seiner Rückkehr nach Amerika mit dieser Gitarre geprobt.“
Konfektionsgröße gleich geblieben
Zu sehen sind außerdem u.a. Möbel, Fotografien, Schmuckstücke, Uhren, Filmplakate, Originalautogramme sowie Schulhefte – und Gewand von Priscilla Presley. „Sie müsste gar nicht einkaufen, sie könnte diese Kleider anziehen, denn sie hat immer noch die gleiche Konfektionsgröße“, betonte Elvis-Kurator und -Experte Andreas Schröer.
Schröer hat die Ausstellung auch zusammengestellt. Seine Sammlung umfasst insgesamt rund 1.800 Exponate und gilt laut den Angaben als die größte außerhalb von Graceland. „Es ist so toll, dass die Leute all das sehen können“, so Priscilla Presley, bevor sie noch für Fotos posierte und dann das Gebäude, wie einst Elvis, rasch verließ.
