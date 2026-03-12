Das machte Presley-Ex Priscilla beim 48er-Tandler

Viele Emotionen

Vielleicht ist Priscilla Presley deshalb mit mehr als einer Stunde Verspätung zur Pressekonferenz erschienen. Frei nach „Elvis has left the building“ (Elvis hat das Gebäude verlassen), wie nach Ende der Konzerte des Kings durchgesagt wurde, hieß es schließlich: „Priscilla ist im Gebäude.“ In knapp einer Viertelstunde sprach sie etwa über ihr im Vorjahr erschienenes Buch „Softly, As I Leave You: Mein Leben nach Elvis“: „Ich bin stolz darauf. Es ist immer schwer, über sein eigenes Leben zu schreiben.“ So viele Emotionen würden hochkommen.