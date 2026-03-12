Trump will Iran lieber nicht bei WM dabeihaben!

US-Präsident Donald Trump sieht eine Teilnahme der iranischen Nationalmannschaft an der Fußball-WM in den USA als Sicherheitsrisiko!
„Die iranische Fußball-Nationalmannschaft ist bei der Weltmeisterschaft willkommen, aber ich glaube wirklich nicht, dass es angemessen ist, dass sie dort ist – um ihres eigenen Lebens und ihrer Sicherheit willen“, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Die Männer-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni.
In der Gruppenphase trifft der Iran auf Belgien, Neuseeland und Ägypten. Alle drei Spiele werden in den USA -in Los Angeles und Seattle – ausgetragen. Die Vereinigten Staaten und Israel greifen den Iran seit Ende Februar an. Das Land führt aktuell Gegenschläge aus.
Irans Sportminister lehnt WM-Teilnahme ab
Irans Sportminister Ahmad Donjamali hatte eine WM-Teilnahme seines Landes angesichts der Eskalation im Nahen Osten bereits infrage gestellt. „Da diese korrupte Regierung unseren Führer ermordet hat, haben wir unter allen Umständen keine Bedingungen, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, erklärte er in einem TV-Interview. Auch der Verbandschef Mehdi Tadsch hatte sich ähnlich geäußert. Ihm war bereits für die Auslosung im Dezember in Washington seitens der USA das Einreise-Visum verweigert worden.
„Angesichts der bösartigen Maßnahmen, die gegen Iran durchgeführt wurden, wurden uns innerhalb von acht oder neun Monaten zwei Kriege aufgezwungen, und mehrere tausend unserer Menschen wurden getötet“, sagte Donjamali weiter. „Daher haben wir definitiv keine Möglichkeit zu einer solchen Teilnahme.“ Ob die Entscheidung des Ministers final ist und der Iran die Teilnahme wirklich boykottiert, blieb zunächst unklar.
Ein Teilnahme-Verzicht eines Landes käme einem Novum in der modernen Fußball-Ära gleich. Der letzte tatsächliche Rückzug ereignete sich 1950. Zuletzt hatte FIFA-Präsident Gianni Infantino nach einem Treffen mit Trump berichtet, dass der US-Präsident zugesichert habe, dass die iranische Nationalmannschaft trotz des Krieges im Nahen Osten bei der WM in den USA antreten dürfe.
