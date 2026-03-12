Trump will Iran lieber nicht bei WM dabeihaben!

Irans Sportminister lehnt WM-Teilnahme ab

Irans Sportminister Ahmad Donjamali hatte eine WM-Teilnahme seines Landes angesichts der Eskalation im Nahen Osten bereits infrage gestellt. „Da diese korrupte Regierung unseren Führer ermordet hat, haben wir unter allen Umständen keine Bedingungen, um an der Weltmeisterschaft teilzunehmen“, erklärte er in einem TV-Interview. Auch der Verbandschef Mehdi Tadsch hatte sich ähnlich geäußert. Ihm war bereits für die Auslosung im Dezember in Washington seitens der USA das Einreise-Visum verweigert worden.