Verkehrslärm stresst uns viel mehr als gedacht

Etwa 150 Millionen Menschen sind langfristig gesundheitsschädlichen Verkehrslärmpegeln ausgesetzt, geht aus Schätzungen der Europäischen Umweltagentur (EUA) hervor. Der Straßenverkehr ist dabei die Hauptursache. Die Folgen sind fatal: Menschen, die langfristig Verkehrslärm ausgesetzt sind, leiden häufiger an Bluthochdruck und Herzerkrankungen, heißt es in einer wissenschaftlichen Untersuchung, die in der Fachzeitschrift „Cardiovascular Research“ veröffentlicht wurde. Demnach beeinträchtigt geringer nächtlicher Straßenverkehrslärm die Gefäßfunktion, erhöht die Herzfrequenz und stört den Schlaf.