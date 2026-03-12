Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Schlecht für Herz & Co

Verkehrslärm stresst uns viel mehr als gedacht

Wissen
12.03.2026 17:22
Die Lärmbelastung im Schlafzimmer nach Möglichkeit zu reduzieren, ist eine sinnvolle Maßnahme – ...
Die Lärmbelastung im Schlafzimmer nach Möglichkeit zu reduzieren, ist eine sinnvolle Maßnahme – beispielsweise durch die Verlegung des Schlafzimmers weg von der Straße oder den Einbau gut isolierter Fenster.(Bild: terovesalainen - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bereits eine einzige Nacht mit nächtlichem Straßenverkehrslärm – in einer für Stadtbewohner typischen Lautstärke – belastet Herz und Blutgefäße.

0 Kommentare

Etwa 150 Millionen Menschen sind langfristig gesundheitsschädlichen Verkehrslärmpegeln ausgesetzt, geht aus Schätzungen der Europäischen Umweltagentur (EUA) hervor. Der Straßenverkehr ist dabei die Hauptursache. Die Folgen sind fatal: Menschen, die langfristig Verkehrslärm ausgesetzt sind, leiden häufiger an Bluthochdruck und Herzerkrankungen, heißt es in einer wissenschaftlichen Untersuchung, die in der Fachzeitschrift „Cardiovascular Research“ veröffentlicht wurde. Demnach beeinträchtigt geringer nächtlicher Straßenverkehrslärm die Gefäßfunktion, erhöht die Herzfrequenz und stört den Schlaf.

„Schon eine einzige Nacht mit Straßenverkehrslärm belastete das Herz-Kreislauf-System. Wir hatten nicht erwartet, derart durchgängige biologische Veränderungen bei Menschen zu finden, die einem für Straßenanrainer typischen Lärmpegel ausgesetzt sind“, erklärte Studienleiter Omar Hahad vom Universitätsklinikum der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz in Deutschland.

Lesen Sie auch:
Hinter nächtlichem Aufwachen verbergen sich mitunter auch körperliche Probleme.
Ursachen und Lösungen
Nachts aufgewacht – wie schlafe ich wieder ein?
21.01.2026
Ausmaß unterschätzt
Jeder dritte Europäer leidet unter Schlafstörungen
16.02.2026

Mensch und Maus mit ähnlichen Reaktionen
Die Analyse von Blutproben lärmbelasteter Teilnehmer zeigte Veränderungen in der immunologischen Signalübertragung durch Interleukine (Immunbotenstoffe). Solche Veränderungen stehen im Zusammenhang mit Entzündungs- und Stressreaktionen. „Es handelt sich um ähnliche zentrale biologische Signalwege, die wir in zahlreichen Studien an Mäusen nach Lärmbelastung verändert gefunden haben, erklärte Andreas Daiber vom Universitätsklinikum Mainz.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wissen
12.03.2026 17:22
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Fast ausgestorben
Kakapos wegen Rimu-Baum-Früchten im Liebesrausch
Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
323.575 mal gelesen
Außenpolitik
Weltgrößter Öl-Exporteur warnt vor Katastrophe
186.283 mal gelesen
Der Krieg im Nahen Osten hat zu einem Anstieg der Ölpreise geführt, was sich negativ auf die ...
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
162.365 mal gelesen
Außenpolitik
Trump in Erklärungsnot ++ Rätselraten um Ayatollah
1452 mal kommentiert
Innenpolitik
Vorerst keine Einigung auf Spritpreisbremse
1268 mal kommentiert
Der Krieg im Nahen Osten hat die Spritpreise zuletzt nach oben getrieben.
Außenpolitik
Hormuz-Sperre: Ölreserven reichen für drei Monate
1127 mal kommentiert
Mehr Wissen
Schlecht für Herz & Co
Verkehrslärm stresst uns viel mehr als gedacht
Viel hilft viel?
Multitasking stößt auch mit Übung an Grenzen
Technische Probleme
Zeitplan für Mondlandung der NASA wackelt erneut
Alarmiert Tage vorher
Tiroler Forscher schuf Frühwarnsystem für Muren
Nachhaltige Idee
Haare aus dem Salzkammergut säubern die Weltmeere
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf