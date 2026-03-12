Verkehrslärm stresst uns viel mehr als gedacht

Bereits eine einzige Nacht mit nächtlichem Straßenverkehrslärm – in einer für Stadtbewohner typischen Lautstärke – belastet Herz und Blutgefäße.
Etwa 150 Millionen Menschen sind langfristig gesundheitsschädlichen Verkehrslärmpegeln ausgesetzt, geht aus Schätzungen der Europäischen Umweltagentur (EUA) hervor. Der Straßenverkehr ist dabei die Hauptursache. Die Folgen sind fatal: Menschen, die langfristig Verkehrslärm ausgesetzt sind, leiden häufiger an Bluthochdruck und Herzerkrankungen, heißt es in einer wissenschaftlichen Untersuchung, die in der Fachzeitschrift „Cardiovascular Research“ veröffentlicht wurde. Demnach beeinträchtigt geringer nächtlicher Straßenverkehrslärm die Gefäßfunktion, erhöht die Herzfrequenz und stört den Schlaf.
„Schon eine einzige Nacht mit Straßenverkehrslärm belastete das Herz-Kreislauf-System. Wir hatten nicht erwartet, derart durchgängige biologische Veränderungen bei Menschen zu finden, die einem für Straßenanrainer typischen Lärmpegel ausgesetzt sind“, erklärte Studienleiter Omar Hahad vom Universitätsklinikum der Johannes Gutenberg-Universität in Mainz in Deutschland.
Mensch und Maus mit ähnlichen Reaktionen
Die Analyse von Blutproben lärmbelasteter Teilnehmer zeigte Veränderungen in der immunologischen Signalübertragung durch Interleukine (Immunbotenstoffe). Solche Veränderungen stehen im Zusammenhang mit Entzündungs- und Stressreaktionen. „Es handelt sich um ähnliche zentrale biologische Signalwege, die wir in zahlreichen Studien an Mäusen nach Lärmbelastung verändert gefunden haben, erklärte Andreas Daiber vom Universitätsklinikum Mainz.
