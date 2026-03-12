Zuverdienstverbot trifft nun auch Pflegefamilien

Die Unterstützung für Pflegeeltern ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich geregelt. In einigen Ländern ist die Pflegeelternschaft als „Zweitanstellung“ organisiert. Verliert die Pflegemutter ihren Hauptjob, hat sie Anspruch auf Arbeitslosengeld. Seit dem 1. Jänner 2026 gilt jedoch das Zuverdienstverbot bei Arbeitslosigkeit. Betroffene müssen ihren Nebenjob aufgeben – sofern sie nicht unter eine der wenigen Ausnahmen fallen – oder auf das Arbeitslosengeld verzichten. Das trifft Pflegeeltern.