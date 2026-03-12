Der wahre Reinhard Nowak: Fröhlich trotz Grant

Dass genau daraus ein neues Bühnenprogramm entstehen würde, kam nicht von ungefähr. „Warum ich so grantig schaue?“, werde er auf der Straße immer wieder gefragt, erzählte Nowak im Gespräch mit der „Krone“ vor der Premiere. Für ihn wurde genau diese Beobachtung zum Ausgangspunkt für „URFRÖHLICH“: „Das war der Grund, warum ich das Programm gemacht habe – um der Sache auf den Grund zu gehen, warum man immer grantig wird. Obwohl ich innerlich total fröhlich bin.“