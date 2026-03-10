Eine Kerze im Badezimmer sorgte für einen Brand

Eine Kerze am Badewannenrand, ein herrlicher Ausklang für den Tag. Doch am Montag in den Nachtstunden löste diese am Badewannenrand vergessene Kerze im Badezimmer einer Dachgeschosswohnung in Kirchbach im Gailtal einen Brand aus. Die 66-jährige Wohnungsmieterin entdeckte am Dienstag um 6.30 Uhr das Malheur, und begann sofort, mit Feuerlöscher und Wasser gegen die Flammen vorzugehen. Durch die Hitzeentwicklung wurde sie bei den Löschmaßnahmen aber leicht verletzt.