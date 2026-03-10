Eine Kerze im Badezimmer sorgte für einen Brand

Ein entspannendes Bad am Abend gipfelte in der Früh in einem Brand: Die Mieterin wurde verletzt, vieles in der Wohnung im Bezirk Hermagor zerstört. Das einzig Positive: Der Brand griff nicht auf andere Stockwerke über.
Eine Kerze am Badewannenrand, ein herrlicher Ausklang für den Tag. Doch am Montag in den Nachtstunden löste diese am Badewannenrand vergessene Kerze im Badezimmer einer Dachgeschosswohnung in Kirchbach im Gailtal einen Brand aus. Die 66-jährige Wohnungsmieterin entdeckte am Dienstag um 6.30 Uhr das Malheur, und begann sofort, mit Feuerlöscher und Wasser gegen die Flammen vorzugehen. Durch die Hitzeentwicklung wurde sie bei den Löschmaßnahmen aber leicht verletzt.
Das Badezimmer wurde komplett zerstört. Der weitere Wohnungsbereich wurde durch die Hitzeeinwirkung sowie Rauchgas- und Rußniederschläge stark beschädigt und teils unbrauchbar gemacht.
Die Schadenssumme ist derzeit noch nicht bekannt. Weitere Ermittlungen führt der Bezirksbrandermittler.
