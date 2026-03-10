Wien: Von Rad gestoßen, geschlagen und ausgeraubt

Täter noch in Tatortnähe

Rasch gelang es der Polizei, auf die Spur zwei der mutmaßlichen Räuber zu kommen. Ein 22-Jähriger konnte im Zuge einer Sofortfahndung noch ganz in der Nähe des Tatortes in einem Lokal entdeckt werden. Er leistete zunächst heftige Gegenwehr, konnte aber schlussendlich festgenommen werden.