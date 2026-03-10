Vorteilswelt
Biker in Bedrängnis

Wien: Von Rad gestoßen, geschlagen und ausgeraubt

Wien
10.03.2026 11:24
(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Brutaler Angriff auf einen Radfahrer am Montagabend bei der Spittelauer Lände in Wien: Als der junge Mann an einer Gruppe vorbeiradelte, bekam er plötzlich einen Stoß verpasst und fiel zu Boden. Danach stürzten sich drei unbekannte Männer auf ihn, schlugen und beraubten den 27-Jährigen.

Zur Tat kam es gegen 21.15 Uhr. Das Trio schlug zunächst mehrfach auf den am Boden liegenden 27-Jährigen ein, ehe die Täter ihm seine Geldbörse abnahmen und davonliefen. Im Portemonnaie befanden sich laut Opfer rund 300 Euro Bargeld. Der Radler wählte nach der Tat den Notruf.

Täter noch in Tatortnähe
Rasch gelang es der Polizei, auf die Spur zwei der mutmaßlichen Räuber zu kommen. Ein 22-Jähriger konnte im Zuge einer Sofortfahndung noch ganz in der Nähe des Tatortes in einem Lokal entdeckt werden. Er leistete zunächst heftige Gegenwehr, konnte aber schlussendlich festgenommen werden.

Komplize hatte schlechtes Versteck
Auch ein Komplize des Verdächtigen konnte gefasst werden – er hatte sich, letztlich vergeblich, auf der Toilette des Lokals zu verstecken versucht. Der dritte Verdächtige konnte vorerst entkommen, nach ihm wird weiterhin gefahndet. 

Die Geldbörse konnte bislang noch nicht gefunden werden.

Wien
10.03.2026 11:24
Wien
