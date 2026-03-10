Tödlicher Forstunfall: Baum erschlägt 65-Jährigen

Ein 65-Jähriger ist am Montag bei Forstarbeiten in Niederösterreich ums Leben gekommen. Als der Mann abends nicht nach Hause kam, schlugen Angehörige Alarm. Wenig später wurde er im Wald leblos entdeckt – für den Einheimischen kam jede Hilfe zu spät.
Traurige Gewissheit im Bezirk Melk: Weil ein 65-jähriger Mann von der Arbeit am Abend nicht nach Hause kam, verständigten Angehörige die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Arbeiter anschließend leblos im Wald vor. Für den Mann gab es keine Rettung mehr: Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 65-Jährigen feststellen.
Arbeiter von Stamm erschlagen
Ersten Angaben der Polizei zufolge dürfte der Forstarbeiter gerade eine Esche gefällt haben, als der Stamm auf den Einheimischen stürzte. Der Mann erlitt dabei tödliche Verletzungen.
