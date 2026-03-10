Tödlicher Forstunfall: Baum erschlägt 65-Jährigen

Traurige Gewissheit im Bezirk Melk: Weil ein 65-jähriger Mann von der Arbeit am Abend nicht nach Hause kam, verständigten Angehörige die Polizei. Die alarmierten Einsatzkräfte fanden den Arbeiter anschließend leblos im Wald vor. Für den Mann gab es keine Rettung mehr: Die Notärztin konnte nur mehr den Tod des 65-Jährigen feststellen.