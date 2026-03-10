Vorteilswelt
Tennis-Ass in LA

Potapova genießt „Tage voller Sonne und Glück“

Tennis
10.03.2026 09:37
Anastasia Potapova lässt es sich in Los Angeles gutgehen.
Anastasia Potapova lässt es sich in Los Angeles gutgehen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach ihrem Zweitrunden-Aus beim Masters-Turnier in Indian Wells hat sich Anastasia Potapova noch ein paar freie Tage in Los Angeles gegönnt. Und lässt ihre Fans via Instagram teilhaben ...

0 Kommentare

Ob auf den Straßen Hollywoods, „Butterbier“ trinkend in den Universal Studios oder beim Sonnenbaden: Österreichs Nummer eins im Tennis scheint die sommerlichen Temperaturen in Kalifornien in vollen Zügen zu genießen.

„Tage voller Sonne, Lächeln und Glück“, schrieb Potapova auf Instagram zu einer Bilderserie ihres LA-Aufenthalts. 

Tennis
10.03.2026 09:37
