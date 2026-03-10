Nach Wanner: Chukwuemeka spielberechtigt für ÖFB

Gebürtiger Wiener

Chukwuemeka kam zwar in Wien auf die Welt, wuchs jedoch in England auf, wo er 2021 bei Aston Villa seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieb. Nach drei Jahren beim FC Chelsea wechselte der Mittelfeldspieler 2024 – erst auf Leihbasis, später fix – zu Borussia Dortmund.