Nach Wanner: Chukwuemeka spielberechtigt für ÖFB

Nach dem Verbandswechsel von Paul Wanner ist nun auch jener von Carney Chukwuemeka durch. Wie auf der offiziellen „FIFA Change of Association Platform“ ersichtlich ist, wurde der Antrag des 22-Jährigen am Monatg genehmigt.
Bedeutet für Ralf Rangnick: Sowohl Wanner als auch Chukwuemeka dürften in den Testspielen gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) im rot-weiß-roten Trikot auflaufen.
Gebürtiger Wiener
Chukwuemeka kam zwar in Wien auf die Welt, wuchs jedoch in England auf, wo er 2021 bei Aston Villa seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieb. Nach drei Jahren beim FC Chelsea wechselte der Mittelfeldspieler 2024 – erst auf Leihbasis, später fix – zu Borussia Dortmund.
Auch Wanner kam in Österreich (Dornbirn) zur Welt, hat jedoch einen deutschen Vater. 2018 wechselte der mittlerweile 20-jährige Offensiv-Allrounder zum FC Bayern, später leihweise zu Heidenheim. Seit August steht Wanner bei PSV Eindhoven unter Vertrag.
