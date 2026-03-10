Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

FIFA genehmigt

Nach Wanner: Chukwuemeka spielberechtigt für ÖFB

Fußball International
10.03.2026 09:46
Carney Chukwuemeka darf ab sofort für Österreich spielen.
Carney Chukwuemeka darf ab sofort für Österreich spielen.(Bild: EPA/MARTIN DIVISEK, ÖFB)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Verbandswechsel von Paul Wanner ist nun auch jener von Carney Chukwuemeka durch. Wie auf der offiziellen „FIFA Change of Association Platform“ ersichtlich ist, wurde der Antrag des 22-Jährigen am Monatg genehmigt.

0 Kommentare

Bedeutet für Ralf Rangnick: Sowohl Wanner als auch Chukwuemeka dürften in den Testspielen gegen Ghana (27. März) und Südkorea (31. März) im rot-weiß-roten Trikot auflaufen.

Lesen Sie auch:
Paul Wanner und David Alaba
Rangnick blieb dran
Wanner: „Österreich ist der richtige Weg für mich“
06.03.2026

Gebürtiger Wiener
Chukwuemeka kam zwar in Wien auf die Welt, wuchs jedoch in England auf, wo er 2021 bei Aston Villa seinen ersten Profi-Vertrag unterschrieb. Nach drei Jahren beim FC Chelsea wechselte der Mittelfeldspieler 2024 – erst auf Leihbasis, später fix – zu Borussia Dortmund. 

Paul Wanner kickt aktuell für PSV Eindhoven.
Paul Wanner kickt aktuell für PSV Eindhoven.(Bild: EPA/BAS CZERWINSKI)

Auch Wanner kam in Österreich (Dornbirn) zur Welt, hat jedoch einen deutschen Vater. 2018 wechselte der mittlerweile 20-jährige Offensiv-Allrounder zum FC Bayern, später leihweise zu Heidenheim. Seit August steht Wanner bei PSV Eindhoven unter Vertrag.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
10.03.2026 09:46
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Ralf Rangnick
WienSüdkorea
ÖFBFIFA
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
297.211 mal gelesen
Außenpolitik
Teheran: Bomben auf Flughafen, brennende Öllager
290.586 mal gelesen
Die iranische Hauptstadt Teheran ist am Samstagabend von heftigen Explosionen erschüttert ...
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
266.495 mal gelesen
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Außenpolitik
Trump: „Großer Fehler + Irans Eliteschiff versenkt
2945 mal kommentiert
Außenpolitik
Khamenei-Sohn neuer Führer + Siebter US-Soldat tot
1642 mal kommentiert
Während die USA den siebten toten US-Soldaten betrauern, hat der Iran einen neuen geistlichen ...
Innenpolitik
Spritpreise: Verschiedene Ideen, aber keine Lösung
1324 mal kommentiert
Vizekanzler und Kanzler überschlagen sich plötzlich mit Vorschlägen, was die Eindämmung der ...
Mehr Fußball International
Vor Mailänder Derby
Brignone und Paris von 80.000 Fans gefeiert
FIFA genehmigt
Nach Wanner: Chukwuemeka spielberechtigt für ÖFB
„Wuchtiger Stürmer“
Schicker tütet ersten Sommertransfer der TSG ein
Aufregung in den USA
Wettskandal! Fußball-Profis lebenslang gesperrt
Wer überträgt was?
So sehen Sie die Champions League heute im TV
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf